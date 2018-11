Őrült szabadságharcot vívnak az olaszok: egész Európát magukkal ránthatják

A Bizottságnak nincs ereje a fegyelmezéshez

Az eljárás elindításával a brüsszeli testület felszólítja az olasz vezetést, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében vállalt kötelezettségeinek eleget téve hajtson végre korrekciós intézkedéseket, amire 6 hónapja lenne.

A Bizottság ezt követően ellenőrzi, hogy Róma intézkedései elegendőek voltak-e: amennyiben nem, akkor lehetőség nyílna az olaszok szankcionálására, ami a GDP 0,2%-ának megfelelő bírság kiszabását jelenthetné.

Ha az olasz vezetés további felszólítások ellenére sem hajlandó változtatni gazdaságpolitikáján, akkor további pénzbüntetés kiszabására, illetve egyéb szankció kivetésére is sor kerülhet az idő előrehaladtával (2019 végén, 2020 elején).

Attól függetlenül, hogy példátlan módon elutasította az olasz költségvetési tervezetet az Európai Bizottság, a valóság az, hogy a testület nincs abban a helyzetben, hogy változást kényszerítsen ki az olasz vezetés részéről.

A piac mondja majd ki a végső ítéletet - Tényleg a víz az úr?

Máig kapott időt az olasz kormány, hogy az Európai Bizottság által október végén visszadobott előzetes 2019-es költségvetést átdolgozza, és olyan számokat küldjön Brüsszelbe, amely a testület megítélése szerint lehetővé teszi az olasz államadósság hosszú távú mérséklődését, illetve biztosítja a költségvetési stabilitást.Az elmúlt napokban kiszivárogtak olyan hírek, hogy az olasz pénzügyminiszter tehet engedményeket a Bizottság irányába, közelebb hozva ezzel az álláspontokat. Ennek ellenére azonban nem valószínű, hogy olyan jelentős változtatásokat hajtana végre a kormány a büdzsétervezetben, amivel megszűnne a Bizottsággal szembeni konfliktus, hiszen nagyon nagy a szakadék a két álláspont között.Kompromisszum nélkül rövidesen következő fázisába léphet az Európai Bizottság és Olaszország költségvetési csatája: ez a túlzott deficit eljárás elindítását jelentené, amire néhány tanácskozást és egyeztetést követően valószínűleg jövő év elején kerülhetne sor.Ez azonban önmagában nem valószínű, hogy jobb belátásra térítené a populista olasz kormányt, sőt, még politikai tőkét is kovácsolhat abból, hogy elmondása szerint az ország érdekeit védve nem enged Brüsszel nyomásának. A Bizottság érdekérvényesítő képességét tovább gyengíti, hogy jövőre európai parlamenti választások lesznek, ezzel pedig lejár a jelenlegi Bizottság mandátuma.- vélekedik a testület gyenge alkupozíciójáról a Teneo helyzetértékelő elemzése.Ha az Európai Bizottságnak nem is, a piaci szereplőknek hatalmában van megszorongatni az olasz kormányt. Az olasz 10 éves állampapír referenciahozama az év elején még 2% körül tartózkodott, mostanra viszont 3,5% közelébe emelkedett amiatt, hogy a befektetők elkezdtek komolyan aggódni az új kormány felelőtlen költekezése és Brüsszellel vívott politikai csatája miatt.

Ezzel párhuzamosan az olasz kötvények német társaikhoz mért hozamfelára többéves csúcsra nőtt, jól példázva a helyzet súlyosságát. Legutóbb az euróövezeti adósságválság idején volt ilyen nagy a hozamkülönbség, igaz, akkor a többi perifériás országgal kapcsolatban is aggódtak a piaci szereplők, most azonban kizárólag Olaszország van a célkeresztben.

Egyrészt a hozamemelkedés növeli a magas államadósság után fizetendő kamatterhet, így minden egyéb tényező változatlansága mellett önmagában is rontja a költségvetés helyzetét.

A hozamemelkedést a helyi bankszektor is megszenvedi, hiszen a bankok jelentős olasz állampapír-állománnyal rendelkeznek, a hozamemelkedés pedig átértékelődési veszteséget jelent számukra, csökkentve a saját tőke értékét, miközben a tőkeáttétel és így a működési kockázat mértéke növekszik. Ez természetesen visszavetheti a hitelezési aktivitást, ami az egész gazdaságra negatív hatással lenne.

2015-ben Görögország, idén pedig Törökországban is jó példa volt arra, hogy egy ideig szembe lehet menni a piaci akarattal, a felelőtlen unortodoxiát azonban előbb vagy utóbb megbünteti a piac.

Ha ez nem lenne elég, a Reuters beszámolója szerint az elmúlt hónapokban jócskán megugrott az olasz államkötvények elleni piaci spekulációs aktivitás. Az anyag szerint nagy hedge fundok is újra megjelentek a piacon és nagy számban kötöttek határidős ügyleteket, ha úgy tetszik, felbátorodtak a jelenlegi helyzetet látva.Az állampapír-piaci hozamok emelkedése több okból is fáj az olasz kormánynak, hiába hangzottak el korábban olyan kijelentések, miszerint nem érdeklik őket a piaci spekulánsok.A piaci bizalom romlása már most is érződik, hiszen például az olasz feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index novemberben közel négyéves mélypontra esett (50 pontos érték alá, ami a szektor zsugorodását jelzi), a harmadik negyedévben pedig 0%-os negyedéves bázisú növekedésről számolt be az ország statisztikai hivatala.Az eurózónás adósságválság csúcsán Olaszország is részesült az Európai Központi Bank OMT-programjának keretében abból az állampapírvásárlásból, ami nagyban hozzájárult a perifériás állampapír-hozamok stabilizálásához, ebben a segítségben azonban most nem igazán reménykedhetnek az olasz vezetők. Azért nem, mert ehhez először Olaszországnak az övezeti pénzügyi stabilitást biztosító Európai Stabilitási Mechanizmushoz kellene fordulnia pénzügyi segítségért, hiszen az előfeltétele az OMT-program elindításának. Az ESM viszont reformfeltételekhez kötheti (és valószínűleg kötné is) a biztonsági háló nyújtását, amivel megint bajban találhatja magát a populista olasz kormány:A görög kormány egészen addig nem volt hajlandó megszorításokra, amíg már a bankroham miatt szinte teljesen kifogytak a görög kereskedelmi bankok a készpénzből, a törökök pedig csak akkor szánták el magukat drasztikus kamatemelésre, amikor már a líra zuhanása miatt az egész pénzügyi rendszer megroppanása fenyegetett.Más kérdés, hogy az olasz kormány szabadságharcával könnyen az egész euróövezetet magával ránthatja. Az elmúlt években nem igazán került tesztelésre az, hogy az adósságválság óta bevezetett, az euróövezet erősítését szolgáló reformok mennyire hatékonyak, az olasz helyzet durvulása azonban könnyen próba elé állíthatja az övezeti pénzügyi rendszer stabilitását. Bárhogy is legyen, Európa mindenképp rosszul járna egy ilyen esetben, ezért remélhetőleg az olasz kormány még idejében belátja az örök tanulságot és ennek jegyében cselekszik: