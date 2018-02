Össze-vissza beszél a brit kormány, fogytán a cégek türelme

A kamarai szövetség vezetői szerint most már véget kell vetni a Brexit-folyamattal kapcsolatos bizonytalanságoknak, és a kormánynak ki kell jelölnie céljait, mivel a brit vállalatoknak beruházási és foglalkoztatási döntéseket kell hozniuk.

A brit üzleti vállalkozások érdekképviseletét ellátó kamarai szövetség két legfőbb vezetője, Francis Martin elnök és Adam Marshall vezérigazgató közösLevelüket a kormányon belül működő Brexit-albizottság kétnapos ülésének kezdetére időzítették. Az ülés napirendjén a Brexit-tárgyalások további stratégiájának kidolgozása szerepel.A kamarai vezetők közös levele szerint a brit vállalati szektorban - a kis- és a nagyvállalatok körében egyaránt -A BCC két vezetője szerint a kulcsfontosságú döntések meghozatala és a tárgyalási célokról szóló egyértelmű kormányzati szándéknyilatkozat annál is inkább sürgető, mivelFrancis Martin és Adam Marshall a közös nyílt levélben hangsúlyozza, hogy az Európai Unióval folytatott kereskedelemben közvetlenül érintett brit cégekA héten az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója, Michel Barnier is úgy fogalmazott londoni látogatásán, hogy "egyetlen pillanatnyi vesztegetnivaló idő sincs", ha London és Brüsszel megállapodásra akar jutni a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről és a Brexit utáni kapcsolatrendszer mibenlétéről.Nem sokkal korábban Mark Carney, a Bank of England - a brit jegybank - kormányzója is felhívta a figyelmet a Brexit körüli bizonytalanságok negatív hatásaira. Carney a BBC rádiónak nyilatkozva a minap kijelentette: a beruházási érték százalékos növekedési üteme a többi fejlett ipari gazdaságban kétszámjegyű,A Bank of England vezetője szerint, amelyet a jegybank az EU-tagságról 2016 nyarán tartott - a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert - népszavazás előtt az idei év elejére várt. Carney szerint ez több tízmilliárd fontnak megfelelő aktivitási veszteséget jelent.A brit kormányon és a kormányzó Konzervatív Párton belül folyamatosak az éles és rendszerint nyilvános nézeteltérések abban a kérdésben, hogy Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnése után mennyire szoros kapcsolatokat tartson fenn az unióval., amelynek tagjai - köztük Boris Johnson külügyminiszter - az unió integrációs intézményeinek minden nagy-britanniai befolyását meg akarják szüntetni.- akiknek két frontembere Philip Hammond pénzügyminiszter és Amber Rudd belügyminiszter - azt szeretnék, ha a brit gazdaság a kilépés után is szoros kapcsolatban maradna az Európai Unió egységes belső piacával.A brit kormány ki akar vonulni a belső piacról és az EU vámuniójából is, ésEz azonban a minap elfogadott EU27 tárgyalási mandátum szerint lehetetlen 2020 vége előtt, így tehát Nagy-Britannia ezt a fő célját se tudja elérni a Brexit folyamatában.A helyzet egyébként most úgy áll, hogyigaz semmilyen új jogszabályalkotásba nem szólhatnak bele és 2020 végéig a közösségi joganyagnak teljesen meg kell felelniük, ráadásul a 2014-2020-as ciklus végéig is minden költségvetési hozzájárulást be kell fizetniük a közös kasszába.