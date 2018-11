Összefogtak a brit nagyvállalatok az újabb Brexit-népszavazásért

Az üzleti vezetők közös levele szerint az a javaslatcsomag azonban, amelyről a brit kormány és az Európai Bizottság jelenleg tárgyal, Theresa May miniszterelnök minden erőfeszítése ellenére "nagyon messze van" ezektől az ígéretektől.

Az üzleti vezetők közös felhívása szerint Nagy-Britannia a mára kialakult helyzetben "a romboló hatású kemény Brexit" kockázatával kénytelen szembenézni. Mivel ez nem szerepelt a választható lehetőségek között az EU-tagságról rendezett 2016-os referendum szavazólapján, "úgy gondoljuk, hogy a végső döntést ismét a nép kezébe kell adni" - állt a nyílt levélben.

A kezdeményezésben, amely "Az üzleti élet a nép voksáért" - Business for a People's Vote - névvel indult, a legnagyobb brit vállalatok, köztük a BT távközlési óriás és a Sainsbury's szupermarkethálózat, valamint a Brit Iparszövetség (CBI) jelenlegi és volt vezetői vesznek részt.A kampánycsoport csütörtökön közzétett egy felmérést is, amelyet ezer üzleti vezető bevonásával végeztek el. A vizsgálat kimutatta, hogyA legnagyobb brit közvélemény-kutató intézet, a YouGov által elvégzett felmérés szerintAz üzleti kampánycsoport kezdeményezői a minap közös levélben is követelték a brit kormánytól a népszavazás kiírását a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről. A Downing Street azonnal elvetette a felhívást.A cégvezetők által aláírt közös levél szerint, ha a brit EU-tagságról meghirdetett népszavazáson a választók a kilépésre voksolnak. Az ígéretek között szerepelt az is, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatrendszerét ebben az esetben is a hosszú távú üzleti beruházások tervezéséhez szükséges bizonyosság jellemzi majd.Az üzleti vezetők felhívása szerint a Brexit-folyamat elmúlt két évének bizonytalanságai miatt máris zuhan a beruházási aktivitás a brit gazdaságban. Ezt alátámasztja a Brit Iparszövetség legfrissebb felmérése is, amely szerint a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok miattLondoni elemzői számítások szerintAz egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics csütörtökön bemutatott tanulmányában közölte: még mindig valószínűbbnek tartja, hogy Londonnak sikerül megállapodásra jutnia az EU-val a kilépés feltételrendszeréről, de a tárgyalási folyamat lassúsága miatt az eddigi 15 százalék helyett most már 20 százalékra taksálja annak kockázatát, hogy Nagy-Britanniának egyezség nélkül kell távoznia az Európai Unióból.A 2016 júniusában tartott referendumon a kilépésre szavazók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.