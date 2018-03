Összejött a fontos Brexit-alku

A megállapodás keretében Nagy-Britannia abba ment bele, hogy bár 2019 tavaszán kilép az EU-ból, de az Európai Bíróság joghatósága még 2020 végéig fennmarad a szigetországon és így az átmeneti időszakban oda érkező uniós állampolgárok jogait is az uniós jog védi. Barnier jelzése szerint az EU és a britek között a kilépéssel kapcsolatos(Nagy-Britannia kilépésével a hozzá tartozó Észak-Írországnak is ki kellene lépnie az EU-ból, de így fizikai határellenőrzésnek kellene felállnia Írország és Észak-írország között, ez viszont megsértené az ún. nagypénteki egyezményt, ami garantálja évtizedek óta a békét a térségben.)A tervek szerint a most megszövegezetett anyagot a csütörtöki EU-csúcson tárgyalják majd meg és ott adnak felhatalmazást az uniós vezetők az EU és a britek közötti hosszabb távú kereskedelmi kapcsolatokról szóló egyeztetések irányaira. A Brexit végső jogi szövegét várhatóan majd decemberre dolgozzák ki.David David, a brit Brexit-ügyi miniszter a brüsszeli sajtótájékoztatón többek között azt emelte ki, hogy, és az újak megkötésére már az átmeneti periódusban is lehetősége lesz a briteknek, amelyek majd 2021 elejétől tudnak hatályba lépni.A font már a délelőtti sajtóbeszámolók hatására erősödni kezdett az euróval szemben 0,88-ról 0,8750 körülig, de Barnier és Davis hivatalos bejelentései hatására további fonterősödés már nem látszik.