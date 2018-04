Összejött Junckernek a puccs, megúszta egy pofonnal

puccserű cselekedetnek tekinthető, amely valószínűleg elérte és túlhaladta a jog határait.

Ezzel együtt Juncker és vele Selmayr örülhet is, hiszen lényegében átment az akaratuk.

Nagy többséggel megszavazta azt a határozatot ma az Európai Parlament plenáris ülése, amely kimondta, hogy Martin Selmayr bizottsági főtitkári posztra való februári kinevezéseAz EP-képviselők többsége az ügy kapcsán azt is kimondta:Emellett az EP-határozat azt is követeli: ismerje el a Bizottság, hogy a Selmayr kinevezésével kapcsolatos ügy aláásta a testület hírnevét., aki az EP-képviselők többségének megítélése szerint puccsszerű döntéssel nevezte ki februárban a saját addigi kabinetfőnökét a Bizottság legfontosabb szakmai posztjára, a főtitkárnak (noha a korábbi főtitkárokat is hasonló megoldással, belülről nevezték ki).Selmayr lemondásának követelését, illetve a kinevezés újraindításának követelését végül kivették az EP-plenárison elfogadott szövegből. Így tehát Juncker embere folytathatja munkáját és így Junckernek sem kell beváltania fenyegetését (lemond, ha megakasztják Selmayr munkáját). Azt persze a Bizottság a sorok között elismerte, hogy valóban nem a legjobban kezelte az ügyet és az EP-döntés után kiadott közleményben a Bizottság humánpolitikáért is felelős biztosa rögtön ígéretet tett a humánpolitikai gyakorlat felülvizsgálatára és ehhez széleskörű egyeztetést is kezdeményezett.Amint megírtuk tegnap és ma az EurActive újra emlékeztetett rá: , veterán brüsszeli bürokraták sem emlékeznek hasonlóan kiélezett helyzetre (az EP és a Bizottság egymásnak feszülésére), amely elvileg oda is vezethetett volna, hogy Juncker lemond. Ez éppen egy egyébként is kiélezett világpolitikai helyzetben történt volna meg, amikor az EU fontos integráció mélyítési lépések előtt áll. A lemondás tehát nem történik meg, a Bizottság pedig kicsit jobban odafigyel majd arra, hogy a fontos posztokra ne belterjes döntésekkel kerülhessenek oda a megfelelő emberek.Címlapkép forrása: AFP Fotó Emmanuel DUNAND