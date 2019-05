Összeomolhatnak az amerikai-kínai tárgyalások, ha Trump kiveti az új vámokat

A japán pénzügyi csoport elemzői úgy látják, jelenleg mind az amerikai, mind pedig a kínai kormányzatnak nehéz lesz kihátrálnia tárgyalási pozíciójából, amelyet az utóbbi pár napban vázoltak fel.Az Egyesült Államok és Kína közti kereskedelmi tárgyalások ezen a héten is folytatódnak. A kínai főtárgyaló, Liu Ho miniszterelnök-helyettes Washingtonban csütörtökön és pénteken folytat megbeszéléseket amerikai partnereivel, Steve Mnuchin pénzügyminiszterrel és Robert Lighthizer kereskedelmi főképviselővel, mintegy utolsó próbálkozásként arra, hogy megakadályozza a kínai importárukra kivetett pótlólagos vámok Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett megemelését. A Fehér Ház azt ígérte, hogy péntektől megemeli a pótvámokat, 10 százalékról 25 százalékra, 200 milliárd dollár értékű kínai termékre.A közelgő amerikai-kínai megegyezést övező várakozások alábbhagyták a hét elején, miután kiderült, hogy Peking visszalépett több, korábban vállalt kötelezettségétől és ígéretétől.A Nomura szerint 45 százalék esély van arra, hogy pénteken életbe lépnek a kínai importtermékeket sújtó új vámtarifák, de a kétoldalú kereskedelmi tárgyalások ezután is folytatódnak. Ugyanakkor 40 százalékot adott annak a lehetőségnek, hogy az Egyesült Államok elhalasztja az új vámtarifák bevezetését és az egyeztetések folytatódnak.A japán elemzők mindössze 10 százalékra becsülik annak az esélyét, hogy az Egyesült Államok és Kína ezen a héten meg tud egyezni egy átfogó kereskedelmi megállapodásban, és öt százalékot adnak annak az eshetőségnek, hogy a tárgyalások teljesen összeomlanak a két fél között.Christophe Barraud, a Market Securities nevű nemzetközi brókercég párizsi irodájának vezető elemzője szintén úgy ítéli meg, jelentős a kockázata annak, hogy az amerikai elnök elrendeli a vámtarifák megemelését. Barraud hozzátette: amennyiben pedig ez történik, a tárgyalások összeomolhatnak, ami ismét hónapokig tartó bizonytalanságot eredményez. Ebből a helyzetből pedig rövid távon a biztonságot jelentő kötvények, illetve a japán jen profitál.Colin Harte, a BNP Paribas francia nagybank vagyonkezelési részlegének kutatásvezetője egy hidegháborúhoz hasonlította a Kína és az Egyesült Államok közti kereskedelmi viszályt. A vita elfajulása meglepte a piacokat, mivel úgy gondolták, nincs komoly veszély, a héten viszont váratlanul kiderült, hogy a dolgok nagyon is félremehetnek.Szerdán öthetes mélypont közelébe csökkentek az irányadó indexek szerte a világ tőzsdéin. A kereskedelmi feszültségek újbóli kiéleződése és a világgazdasági növekedés lassulása miatti aggodalmak következtében a befektetők a válság idején biztos menedéknek számító kötvényekbe és japán jenbe csoportosították át tőkéjük egy részét.