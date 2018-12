Őszinte vallomást tett a világhírű magyar tudós

egy újévi fogadalomként letöröltem a Facebookot. Letöltöttem egy programot, ami mérte, hogy mennyi időt töltök minden applikációval egy nap és kiderült, hogy több, mint 1,5 órát töltök a Facebookon.

amit megtanultam igazából a projektjeim alapján, hogy kitartóan kell próbálkozni.

Barabási-Albert Lászlóról készített nemrégiben rövid riportfilmet On The Spot , melyben a fizikus, a Harvard Egyetem professzora Csíkszeredába történő hazautazását követik nyomon. Ebben bevallja többek között, hogy"Pont azt az időt öli ki az életemből, amikor valami eszünkbe juthatna, a holtidőket, amikor az agyunk máson pörög, pedig ilyenkor jönnek az ötletek" - tette hozzá.Azt is elárulta, hogy éjszakánként zenére alszik el, és ez azóta vált erőssé, amióta megvan Alexa (az Amazon robotja - a szerk.), akinek meg lehet mondani az ágyból, hogy 15 perc múlva kapcsolja ki a zenét.Arról is beszélt, hogy munkatársaival teljesen más szemszögből kezdték el megközelíteni a hálózatokat. Elismerte: számára a motiváció New York volt, itt érzett rá arra, hogy milyen óriási hálók működnek a város mögött, miközben erről nem igazán sokat tudunk. "New York utcáján elgondolkoztam azon, hogy lehetetlen ilyen véletlen hálók segítségével ilyen működő várost lehet építeni" - mondta.A videó végén azt üzeni a nézőknek:Barabási-Albert Lászlóval a Portfolio is átfogó interjút készített új könyvének megjelenése kapcsán:

Fotó: Pictorial Collective