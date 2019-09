Öt éves a kormány csodafegyvere, amely százmilliárdokat hozott Magyarországnak

Öt éve, 2014. szeptember 1-jén, még 176 ezer online pénztárgép üzemelt, jelenleg már 213 ezer kassza küldi a valós idejű adatokat az adóhivatalnak

A jelenleg 213 ezer kasszából álló rendszer iránt nem véletlen a folyamatos nemzetközi érdeklődés, hiszen három év alatt több mint 530 milliárd forint bevételt hoztak az államkasszának az innovatív gazdaságfehérítő intézkedések - tette hozzá.- mondta Izer Norbert.Az államtitkár a növekedés okai közül a pénztárgép használatra kötelezettek körének bővülését emelte ki. 2017. január 1-jén tíz új szektor kapcsolódott be az online rendszerbe, azóta többek között a taxisoknak, az autószerelőknek, a plasztikai sebészeknek, a mosodáknak, és a fitnesztermeknek is pénztárgépbe kell ütniük a bevételeiket - emlékeztetett.A bővítés szükségességét jól szemlélteti a forgalmi adatok megugrása. Míg 2016-ban a pénztárgépek rögzítette éves forgalom 9780 milliárd forint volt, addig 2017-re - az újabb szektorok bevonását követően - már 11 011 milliárd forintra nőtt - jelentette ki Izer Norbert.Hangsúlyozta, a forgalomnövekedés mellett a költségvetésnek is jelentős összegeket hozott az online kassza. Az Európai Unió Bizottságának a tanulmánya szerint 2014 és 2016 között, a három év alatt 530 milliárd forinttal több bevétel folyt be költségvetésbe az online pénztárgépek és más, az adóbeszedés hatékonyságát javító intézkedések nyomán - részletezte az államtitkár.A digitalizáció egyre nagyobb segítség a feketézőkkel szembeni küzdelemben - emelte ki Izer Norbert. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) naponta átlagosan 10 millió nyugta adatai futnak be, amely nemcsak az ellenőrzésre történő kiválasztást segíti, hanem a végrehajtást is sokkal hatékonyabbá teszi. Az online adatokból ugyanis az is látszik, hogy mennyi pénz van a nagy tartozást már hosszú ideje nem rendező vállalkozó kasszájában.Az ötéves online pénztárgéprendszer technológiája egyedülálló a világon - összegezte Izer Norbert, hozzátéve, hogy Magyarország első online gazdaságfehérítő rendszere nemcsak az államkassza bevételét növeli, hanem a csalárd adózók kiszűrésével biztosítja a tiszta piaci versenyt, így védve a jogkövető, tisztességes vállalkozásokat.