Öt magyar cégnél tartott rajtaütésszerű ellenőrzést az Európai Bizottság

Az Index az összehangolt akcióról azt írja, hogy az EU munkatársai ugyanazon időpontban jelentek meg a vállalatoknál, elektronikus eszközöket foglaltak le és adathordozókat néztek át. "Olyan nyomok után kutattak, amelyek arra utalnak, hogy ezek a társaságok összejátszottak a piac egymás közötti felosztásáról."Az egyik cég az Elios Zrt. volt, ahol már az OLAF szabálytalan forrásfelhasználás miatt vizsgálódott (sőt, a magyar ügyészség is, de az kurtán-furcsán elhalt). A mostani nyomozást már nem a csalás elleni hivatal vezeti, hiszen a nyomozás célja más: "az Európai Bizottság gyanítja, hogy az EU-s támogatások lehívásától függetlenül is jogot sértettek azok a cégek, amelyek az elmúlt tíz évben az Elios Zrt.-vel közösen nyertek közbeszerzéseket."Amennyiben a gyanú bebizonyosodik, jelentős pénzügyi büntetésekre kell számítani, ami akár a cégek árbevételének 10%-át is elérheti. Kartellvádról van szó: a cégek tiltott módon megegyezhettek a piac felosztásáról, mesterségesen árazhatták a termékeiket, szolgáltatásaikat.Az Index emlékeztet, hogy az Elios korábbi vizsgálata során az OLAF feltárta, milyen összejátszásokra került sor egyes vállalatok és önkormányzatok között annak érdekében, hogy a közvilágítási közbeszerzéseknek az Elios legyen a nyertese. A 13 milliárd forintnyi uniós támogatást teljes egészében visszavonták.A mostani vizsgálat elvileg nem érinti közvetlenül az uniós támogatásokat, hiszen az EU a közös versenyjog alapján bármilyen nagyobb jelentőségű ügyben vizsgálódhat, ha a piaci verseny kijátszására, megkerülésére gyanakszik. Ilyen ügyben is nyomoztak már a magyar hatóságok, amelyek azt találták, hogy nem volt szabálysértés. Pedig kiderült, hogy az Elioshoz kötődő Sistrade segített előkészíteni az állami oldalról a közbeszerzéseket, illetve hogy a Tungsram-Schréder féláron adta a lámpákat az Eliosnak.Az Index a másik négy vizsgálat alá vont céget nem nevezi meg, de utal arra, hogy az Elios 2011-2015 között kiterjedt céghálózat együttműködésével nyerte sorra a tendereket. Ezek egy része konzorciumi partnerként, más része "versenytársként" vagy éppen alvállalkozóként jelent meg. Közülük kerülhetett ki a másik négy vállalkozás.