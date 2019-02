Óvatosan menj ki az utcára: veszélyes vagy egészségtelen a levegő több helyen

Veszélyes a levegő minősége Putnokon, egészségtelen Dunaújváros, Miskolc és Sajószentpéter levegője. Tíz helyen kifogásolt a levegőminőség, Budapesten, Egerben, Hernádszurdokon, Kazincbarcikán, Pécsen, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szombathelyen, Vácon és Várpalotán.A népegészségügyi központ a Putnokon és annak térségében nem javasolja a szabadban történő hosszas tartózkodást. Veszélyes és egészségtelen levegőminőség esetén már az egészséges embereknél is légúti tünetek (például köhögés, légúti irritáció, nehézlégzés), illetve szemirritáció jelentkezhet. A légszennyezettség hosszú távon elsősorban szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához vezethet, azonban a légzőrendszer krónikus megbetegedéseiben is szerepe van - hangsúlyozták.Külön kiemelték azt is, hogy a légszennyezettség csökkentésében fontos szerepe van a lakosságnak. További információ található a Fűts okosan! kampány honlapján.