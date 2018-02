Öveket becsatolni! Záporoznak majd a fontos adatok a héten

még unalmasan indul a hét, mindössze az MNB közli a decemberi értékpapír-piaci statisztikát az állományok tulajdonosi megoszlásáról, majd a KSH publikálja az építőipar decemberi adatát, amiből kiderül, hogy az előző hónap 30% feletti növekedése tartható volt-e az év végén is.

A hét többi napján aztán jönnek a fontos adatok,reggel például az MNB közli előzetes statisztikai mérlegét, melyben elsősorban az lesz érdekes, hogyan kezdte az év elején visszahizlalni a kesz-állományt a kormány. Szintén kedd reggel jelenik meg az ipar felülvizsgált adata, ennél is fontosabb lesz azonban a januári inflációs adat, ami akár a forint árfolyamára is hatással lehet az utóbbi napok gyengülése után. Ha ugyanis a decemberi 2,1%-nál magasabb számot közölne a statisztikai hivatal, akkor az nyomást helyezhetne a jegybankra, mely elszántnak tűnik még évekig a kamat tartásában. Külföldön a brit infláció lehet érdekes, mely a Bank of England múlt heti héja hangvételű jelzése után a font árfolyamát is megmozgathatja.a nap első felében a GDP-adatok fognak záporozni, minket természetesen a magyar statisztika érdekel a leginkább. A tavalyi harmadik negyedévben 3,9%-kal bővült a magyar gazdaság, ehhez képest az elemzők többsége egy kis gyorsulást várt a negyedik negyedévre, így akár a 4% feletti növekedés is megvalósulhatott. A magyar mellett reggel Európa-szerte közlik majd a tavalyi utolsó negyedéves növekedési adatokat, majd délelőtt tizenegykor az Eurostat össze is foglalja azokat. Amerikában a friss inflációs adat érkezik szerda délután, melyre szintén érdemes lehet figyelni a devizapiaci befektetőknek.kötvényaukciót tart az ÁKK, melyen kiderülhet, hogy az utóbbi hetek másodpiaci hozamemelkedése az elsődleges piacra is begyűrűzik-e. Emellett egy amerikai ipari termelési statisztika érkezik a nap második felében.alig marad érdemi adat, bár a brit kiskereskedelmi forgalomra figyelhetnek a befektetők. Magyar szempontból várhatóan késő este érkezik majd az S&P hitelminősítői felülvizsgálata, ami az első lesz idén a sorban. Mindez azért érdekes, mert tavaly augusztusban épp az S&P volt az első, amelyik pozitív kilátást rendelt a magyar osztályzat mellé, vagyis alapesetben tőlük várhatnánk az első felminősítést is belátható időn belül.