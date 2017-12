Padlóra kerülnek a kisboltok, ha a kormány nem tesz semmit

minden eszközre szükség van ahhoz, hogy megállítsák a kisebb hazai cégek számának csökkenését.

Többször felhívtuk a kormány figyelmét arra, hogy a védhető és vállalható pozitív megkülönböztetés, a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknak szóló célzott pályázati rendszerek kialakítása nélkül el fognak fogyni a hazai szereplők a területről

Rendszeresen előkerül, hogy a kormány tegyen lépéseket a hazai kiskereskedelmi cégek védelmében, illetve a multik visszaszorítására. Egyelőre azonban úgy látszik, hogy érdemi intézkedéseket nem sikerült hozni, a hazai cégek visszaszorulása folyamatosan zajlik. Az eddigi próbálkozások nem sültek el jól, illetve Brüsszel előtt is meg kellene védeni a multikat esetlegesen hátrányosan érintő szabályozást (lengyel mintára különadó, alkalmazotti létszám meghatározásának ötlete négyzetméterenként), ami nem tűnik könnyűnek. Ugyanakkor a választások után számíthatunk arra, hogy ismét forró témává válik a kiskereskedelem szabályozásának kérdése, és nem kizárt, hogy a kabinet újabb lépéseket tenne.

Neubauer Katalin az érdekképviselet főtitkára a Magyar Időknek nyilatkozva elmondta:Az MNKSZ-nél úgy vélekednek, a hazai kereskedelem védelme nélkül tovább csökken a magyar termékek disztribúciója, lassan eltűnnek a regionális és tradicionális ízek.Mint a Portfolio a közelmúltban bemutatta : a kiskereskedelmi üzletek számának hanyatlása már évek óta tart és tavaly sem állt meg. Az üzletek száma 2010-től 2012-ig még emelkedett, majd 2013-tól folyamatosan csökkent, amelyben a nemzeti dohányboltok létrehozása, az online pénztárgéprendszer kialakítása, valamint a 2015 márciusában bevezetett, közel egy évig érvényben lévő, vasárnapi nyitvatartás tilalma játszhatott szerepet - értékeli a folyamatokat a statisztikai hivatal.A folyamat idén sem állt meg : év közepén már csak 126 160 bolt létezett Magyarországon, ami azt jelenti, hogy egy év alatt 4800 bolt zárta be a kapuit. Mindez azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi üzletek számának folyamatos zuhanása megállíthatatlan, és 2010 elejéhez képest már közel 17 ezres a csökkenés.Neubauer Katalin is hangsúlyozta, hogy folyamatosan koncentrálódik a piac, hátrányban vannak viszont a kevésbé tőkeerős kisvállalkozások, amelyek közül tavaly 4600-an szüntették be működésüket.a kicsik, mert hiába történt ágazati szinten átlagosan 15 százalékos béremelés, képtelenek versenyezni a diszkontok bérajánlatával.- emelte ki Neubauer Katalin.Erre mutatnak Baldauf László, a CBA egykori alapítójának jelenleg folyó tárgyalásai is. A Portfolio információi szerint ugyanis eladja üzleteinek legalább egy részét a milliárdos magyar üzletember. Hamarosan Lidl-be járhatnak azok, akik a Blaha Lujza téren szoktak bevásárolni a CBA-ban, ugyanis Baldauf László megegyezett a német kiskereskedelmi lánccal az üzletről. Úgy tudjuk, hogy a Ferenciek terén lévő boltról is előrehaladott tárgyalások folynak, és a napokban üthetik nyélbe az üzletet. Baldauf további boltok, illetve bérleti jogok értékesítését is tervezi. A Váci út 201. szám alatt eddig üzemelő CBA helyett november közepéről már Lidl-be térhetnek be a vásárlók. Baldauf lapunknak nem reagált, a Független Hírügynökségnek azonban azt mondta, hogy semmit sem ad el, de folynak tárgyalások a Lidllel.Mint rámutattunk: a plázastop miatt ma képtelenség új üzleteket nyitni Magyarországon, ez a helyzet pedig kapóra jöhet azoknak, akik jó áron szeretnének kiszállni a kiskereskedelemből. Mi több, a magyar kormány törekvése, amely szerint az üzletek több mint 50%-a magyar tulajdonban legyen, nem igazán jött be: hiába igyekeztek a Coop- és a CBA-láncokat helyzetbe hozni a szabályozási környezet átalakításával, éppen ellenkezőleg sült el a törekvés.Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint a hazai kereskedők védelmében javaslatot tett például az energiahatékonyság növelése érdekében a hűtőberendezések csereprogramjára, vagy a humán erőforrás fejlesztését és a bérfelzárkóztatást, a diákok, nyugdíjasok foglalkoztatását elősegítő pályázatokra.