Parragh: a BMW a profit miatt jön Magyarországra

Parragh László is előadást tart a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciáján.

"Amikor arról beszélünk, ki mennyi pénzt kap a másiktól, akkor ne felejtsük el azt, hogy az európai uniós támogatásokért cserébe odaadtuk a munkaerőpiacunkat, a kereskedelmi piacunkat, a befektetési lehetőségeket és még sok minden mást. A BMW sem két a szép szemünkért jön ide" - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a hvg.hu.nak adott interjújában.A BMW a profitért jön ide. Azért, mert a magyar munkaerő ma a világon - bármennyire is panaszkodunk rá - az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is kedvező árú - mondta Parragh. "Nehogy azt higgyék, hogy egy multicégnél a szimpátia, a történelmi hagyomány vagy bármi más miatt döntenek Magyarország mellett, csak és kizárólag a várható profit számít. Ezt reális szemmel kell nézni, nem idealista módon" - vélekedett az MKIK elnöke."Lehet arról beszélni, hogy a BMW sokat kapott vagy keveset, de ha Szlovákiába ment volna, ott is kapott volna, ha Romániába, ott is. Ez az állami gazdaságpolitika része, és ne felejtsék el, hogy ezeknél a cégeknél messze az átlagjövedelem felettiek a fizetések" - mondta Parragh.