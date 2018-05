Parragh: a robotok miatt kevesebb dolgozó kell

Parragh László a lapnak kifejtette: szóba jöhet a munkavállalók járulékának mérséklése és a munkáltatók által fizetendő adó enyhítése is. Az első esetben pénz marad a dolgozó magánszemélyeknél, a második a vállalkozások anyagi mozgásterét növeli. Utóbbira szükség is van - folytatta a kamarai vezető -, a hazai cégeknek ugyanis fejlesztéseket kell végrehajtaniuk versenyképességük növeléséért, így például érdemes a robotok és a digitalizáció kérdéseivel foglalkozniuk. Elsősorban azért, mert a modern technika alkalmazása megfelelő módszer lehet a ma több hazai ágazatban is érzékelhető munkaerőhiány enyhítésére.A terület egyelőre nem igényel azonnali intézkedést, legfeljebb a robotizáció, a digitalizálás kormányzati elősegítése, célzott támogatása merülhet fel - mondta Parragh László. Az ugyanakkor szerinte említést érdemel, hogy a bankrendszer után az államigazgatás lehet a második olyan jelentős terület, ahol a leggyorsabban terjednek el a modern megoldások.Példaként megemlíthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik legújabb szolgáltatása - mondta az elnök. Tavaly óta a hatóság állítja ki több millió ember személyi jövedelemadó-bevallását, mégpedig azokat az adatokat felhasználva, amelyeket a NAV a munkáltatóktól megkap. A bevallás elkészítésének folyamatát digitalizálták, ennek nyomán munkaerő szabadulhat fel, hiszen a hivatalnak leginkább már csak szúrópróbaszerűen kell az szja-bevallásokat ellenőriznie, lévén, hogy a dokumentumokat maga állította össze - magyarázta az MKIK vezetője. De hasonló megoldások a közigazgatás más részein is elképzelhetők, akár azzal is, ha a különféle állami adatbázisokat összekötik.Parragh László szerint elképzelhető, hogy az államigazgatás - legfontosabb pontjain legalábbis - hamarabb áll majd át a digitális megoldásokra, mint bizonyos, termeléssel foglalkozó gazdasági ágazatok.