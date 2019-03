Patai Mihály lehet az MNB új alelnöke

bankunk piaci pletykákat és spekulációkat nem kommentál.

Miután Matolcsy György jegybankelnök mandátumát újabb 6 évvel meghosszabbították a minap, egy másik jegybanki vezető mandátumára irányul most a figyelem: Gerhardt Ferenc alelnök 6 éves kinevezése 2013. április 22-én történt meg , azaz az ő helyére is rövidesen kell jelölni valakit. A Portfolio információi szerint várhatóan az ő helyére jelölhetik majd Patai Mihályt. Gerhardt Ferencet egyébként az Országgyűlés még 2011-ben választotta meg a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának.A lehetséges utódjával kapcsolatos értesülésünkre nem kívánt reagálni.Amint a Klubrádió megjegyzi: Patait több évtizedes barátság fűz az MNB-ben második elnöki ciklusát megkezdő Matolcsy Györgyhöz és úgy tudják, hogy az Unicredit Bank hazai leánycégénél a közeli jövőben több személyi változás is várható a vezetésben. Emlékeztetnek arra is, hogy Patai Mihály tavaly decemberben a magyar gazdaságról azt mondta, hogy Trianon óta nem volt még olyan jó állapotban, mint az elmúlt időszakban.