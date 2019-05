Példátlan bejelentést tett Kína!

A Reuters először névtelen forrásként hivatkozik a tisztviselőre, utána ugyanakkor azt írja, hogy az újság szerint Wang Yang, a Kommunista Párt hét főből álló Állandó Bizottságának tagja egy tajvani üzletemberekből álló küldöttségnek állította azt, hogy a kereskedelmi háború legrosszabb forgatókönyve 1 százalékpontos csökkenést jelent a GDP növekedésében. Az még nem világos, hogy a névtelen és az ismert forrású kiszivárogtatás azonos-e, vagy két különböző értesülésről van-e szó. Valószínűleg arról lehet szó, hogy Wang Yang állítását szivárogtatta ki egy névtelen kormányzati forrás.Peking a növekedési célt 6% és 6,5% között határozta meg 2019-re.

A hír azért érdekes, mert a kínai kormányzat még névtelenül sem szokott a hivatalos GDP ellenében beszélni. A világ második legnagyobb gazdaságának GDP-statisztikáját sok bizonytalanság övezi, a piaci megfigyelők között többé kevésbé egyetértés van abban, hogy a GDP-növekedési tényadat sokkal szorosabb kapcsolatban van a kínai pártvezetés tervével, mint a tényekkel.A szinte tized százalékpontra pontosan kijelölt, terv szerint lassuló pályához képest az 1 százalékpontos lassulás egészen rendkívüli várakozás.Érdekes ellentmondás, hogy eközben Japán közgazdászok épp ma jelentették be, hogy nem várnak számottevő gazdasági hatást a kereskedelmi háborútól Kínára nézve. Hidetoshi Tashiro, a Sigma Capital Ltd. gazdaságkutató intézet vezető közgazdásza a Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban annak a véleményének adott hangot, hogy a kínai termékek megemelt amerikai importvámja csekély hatással lesz a kínai gazdaságra nézve még akkor is, ha a világ tőzsdéin bekövetkezett látványos árfolyamcsökkenés ennek az ellenkezőjét sugallja.A kínai gazdaság két okból is elegendő belső lendülettel rendelkezik ahhoz, hogy felül tudjon kerekedni az elé gördített ilyen és hasonló akadályokon - mutatott rá. Egyrészt az elért technológiai eredményeinek, másrészt "demográfiai hozadékának" köszönhetően.