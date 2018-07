Példátlan csúcstalálkozó kezdődik most Trump és Putyin között

önmagában az, hogy a találkozó létrejön, már eleve Putyin geopolitikai győzelmét jelenti Trumppal szemben.

Ők attól félnek, hogy a dörzsölt tárgyaló Putyin néhány hangzatos kifejezéssel, vagy tárgyalási trükkel maga alá gyűri Trumpot, miután az amerikai elnök viharos fejleményekkel tarkított NATO-csúcson és nagy-britanniai látogatáson van túl.

Az amerikai-orosz kapcsolatok veterán megfigyelője 16 magasrangú volt diplomatával és szakértővel beszélgetett mindkét országból és arra mutat rá, hogy Trump impulzív személyisége, a hivatalos tárgyalási napirend hiánya és mindössze egyetlen külügyminiszteri szintű előkészítő tárgyalás miattEmiatt azt írja: nem véletlen, hogy Trump tanácsadói köre mellett sok országban isszerinte, mert bár számos kiemelten fontos témáról is lenne mit beszélni (Szíria, Irán, Ukrajna, amerikai választásokba való állítólagos orosz beavatkozás, egyéb katonai és fegyverkorlátozási témák), de ezek egyike sem indokolja éppen most a találkozót.A mai találkozót egyébként Trump márciusban vetette fel, majd a Kim-Dzsong Un észak-koreai vezetővel történt április végi találkozója után adta utasításba stábjának, hogy szervezzék meg.- mutat rá Susan B. Glasser. Ezek alapján nem véletlen, hogy a Reuters beharangozója szerintMa délelőtt egyébként az orosz elnöki szóvivő is megerősítette, hogy, amely úgy fog zajlani, hogy előbb Trump és Putyin a tolmácsaik társaságában egy hosszabb megbeszélést folytat. Ezután csatlakoznak hozzájuk a tanácsadók és az esemény az oroszok kérése ellenére végül nem 7, hanem csak 4 órás lesz., ellentétben a tanácsadóival, akik szakértői véleményét egyébként rendszeresen figyelmen kívül hagyja Trump.Susan B. Glasser, ahogy a megszólaltatott szakértői is, azt hangsúlyozzák, hogymert azt maga Trump is elismerte egy mai Twitter-bejegyzésében, hogy sosem volt még ennyire rossz a viszony. Igaz ezt az előző amerikai elnöki adminisztrációknak és az általa csak boszorkányüldözésnek nevezett igazságügyi fellépésnek tulajdonította Trump, amelyet egy különleges ügyész vezet a 2016-os amerikai elnökválasztásokba való állítólagos orosz beavatkozás kivizsgálására. Amíg egyébként Trump külföldön volt, Robert Müller különleges ügyészTrump egyébként vasárnap esti CBS-interjújában az Európai Uniót annak kereskedelempolitikája miatt ellenségnek nevezte Trump és Oroszországot is annak mondta. Erre az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk frappáns választ küldött a Twitteren:(fake newst, ahogy azt Trump rendszeresen hangoztatni szokta).A fenti előzmények után a The New Yorker szerzője szakértői vélemények alapján azt írja:, azaz a hangzatos ígéretek és tárgyalási eredmények helyett inkább csak a bizalom helyreállításának első lépései indulnának meg.