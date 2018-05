Példátlan válság fenyegeti Romániát - Rengeteg ember hiányzik az országból

Románia modernkori történelmének legsúlyosabb munkaerőhiány-válságát éli. A gazdaság maximális fordulatszámon pörög, a vállalatok terjeszkednének, azonban nincs elegendő munkáskéz, ami hosszú távon jelentősen visszavetheti Románia növekedési potenciálját.

A KeysFin tanácsadó cég elemzése szerint az egyre nagyobb méretet öltő munkaerőhiány következtében nagyon felpezsdült az élet a román fejvadászcégek piacán, a vállalatok öldöklő versenyt folytatnak a képzett munkavállalókért. Különösen Bukarest, Kolozsvár, Konstanca és Temesvár környékén nőtt ezen cégek száma és aktivitása, ami nem meglepő, hiszen a munkalehetőségek, ezáltal pedig a képzett munkaerő is ezekben a régiókban összpontosul. Ez persze nem azt jelenti, hogy a vállalatok könnyen találnának megfelelő embereket.2009-ben még "csak" 39 ezer betöltetlen álláshely volt a versenyszférában, 2016-ban már közel 60 ezer, ez a szám pedig folyamatosan nő.A jelenség elsődleges oka. Bár a román bérek az elmúlt években dinamikusan emelkedtek, európai viszonylatban még mindig alacsonyak. Ráadásul a termelékenység továbbra is alacsony, ezért hosszú távon nincs megalapozva a gyors bérfelzárkózás a nyugati országokhoz, így azok továbbra is vonzó célállomást jelentenek a szakképzett munkavállalók számára.Mivel a nyugati bérekkel nem nagyon tudnak versenyezni, a román vállalatok körében egyre elterjedtebbé válik az a gyakorlat, hogy. A KeysFin elemzése szerint a vállalatoknak azért is szüksége van ilyen speciális oktatási programok létrehozására, mivel az ország oktatási rendszere nem készíti fel a diákokat a jelenkor kihívásaira. Vagy, ahogy a jelentés fogalmaz, a jelenlegi oktatási rendszer "teljesen haszontalan", amely olyan diplomásokat képez ki, akiknek nincsen semmiféle kapcsolata a jelenlegi gazdasági realitásokkal.A KeysFin elemzése több megoldási javaslattal is előáll. Egyrészt az oktatási rendszer radikális reformjára, gyakorlatorientált képzésekre lenne szükség, hogy megszűnjön a tehetségek elpazarlása. Másrészt növelni kellene a fiatalok anyagi támogatását, hogy minél korábban sikeresen el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, így pedig kisebb eséllyel vándoroljanak külföldre.Mivel a gyorsan csökkenő népesség, illetve az elöregedés miatt a jövőben csak romlani fog ez a krízishelyzet Romániában, két út áll a kormány előtt: radikális oktatási és népességpolitikai eszközökhöz nyúl, vagy pedig a külföldi (EU-n kívüli) munkavállalói kvóta emelésével próbálja meg orvosolni a problémát. Ez utóbbi azonban komoly társadalmi következményekkel járna hosszú távon - figyelmeztet az elemzés.