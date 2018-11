Péntek este újra leáll az e-matrica és az e-útdíj értékesítése

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) szerdai közleménye szerint a karbantartás az e-matrica és a tehergépjárművekre érvényes e-útdíj rendszerét (HU-GO) egyaránt érinti. Utóbbi egyenlegértesítési és riasztási szolgáltatásai is szünetelnek, ezért nem küld figyelmeztetést jogosulatlan úthasználat vagy alacsony egyenleg esetén - írták. A karbantartás alatt az M3 autópálya Szilas pihenőben található ügyfélszolgálati iroda ügyintézése is szünetel.A karbantartás nem érinti a 3,5 tonna feletti teherjárműveknél az útdíj bevallását automatikusan biztosító fedélzeti eszköz (OBU) használóit, amennyiben gondoskodtak az úthasználatokhoz elegendő fedezetről.Az üzemszünet végétől 60 percig nem szabnak ki pótdíjat az e-matrica rendszerben a jogosultság nélkül közlekedőkre. A NÚSZ Zrt. ettől függetlenül az üzemszünetben is alapszabálynak tekinti, hogy díjköteles útszakaszt használni csak érvényes úthasználati jogosultsággal lehet, így azok megvásárlását ajánlják a karbantartás előtt.