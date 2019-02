Pénzügyminisztérium: veszélyeztetné az egyensúlyt a gyorsabb ütemű adósságcsökkentés

A hitelminősítők jellemzően az államadóság drasztikusabb csökkentését várnák el, ám ez sem befolyásolhatja Magyarország egyik legfontosabb, és évek óta változatlan gazdasági célkitűzését, mely szerint mind a négy gazdasági mutatót folyamatos egyensúlyban kell tartani. Ez a gazdaságpolitika eredményes - hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy a piac és a pénzügyi szakemberek elismerése mellett, ezt az OECD január 31-én publikált országjelentése is kiemelte.Az államadósság jövőre 70 százalék alá, 2022 végére pedig 60 százalékra eshet vissza. Felidézte, hogy 2011-ben még 81 százalék volt államadósság mértéke. A 10 százalékpontnyi csökkenés nagyléptékűnek számít, különösen úgy, hogy ugyanebben az időszakban az Európai Unióban lévő tagországoknak átlagosan csupán 1,6 százalékponttal lett kevesebb az adósságuk. Az EU átlaga így most valamivel 80 százalék alatt van, tehát magasabb az adósságuk, mint a miénk.A több mint négy százalékos mértékű gazdasági növekedés, csökkenő államadóssággal, fegyelmezett költségvetés mellett korlátozott - három százalék alatti - inflációval együtt, rendkívül ritka együttállás - jegyezte meg Gion Gábor. Ezt az egyensúlyi helyzetet a kormány mindenképpen szeretné fenntartani, még akkor is, ha a hitelminősítők ennél gyorsabb államadósság-csökkentést várnak el - tette hozzá.A hitelminősítők is elismerték, hogy transzparensek és megbízhatóak a gazdasági mutatóink. Az a tény, hogy 2012-től folyamatosan, de csak kismértékben, átlagosan 0,3 százalékponttal tért csak el a tervezettől a hiányadat, nemcsak a büdzsé végrehajtásának fegyelmezettségét, de a költségvetési tervezés megfelelőségét is bizonyítja.