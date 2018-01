Pesszimisták a britek a Brexit kellős közepén

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov a The Times című tekintélyes konzervatív brit napilap megbízásából elvégzett, hétfőn ismertetett szokásos év eleji felmérésében kimutatta, hogy a britek alig 13 százaléka bízik pénzügyi helyzetének idei javulásában.Az átlagon belül 11 százalék "kis javulást" vár, és mindössze 2 százalék számít arra, hogy anyagi helyzete komoly mértékben erősödik 2018-ban. A legnagyobb egyedi csoport, 40 százalék azt valószínűsíti, hogy az idei év végén is "nagyjából ugyanolyan" pénzügyi helyzetben lesz, mint most, a válaszadók 37 százaléka ugyanakkor anyagi helyzetének romlásától tart. E csoporton belül 26 százalék "kisebb mértékű" romlást vár, 11 százalékuk meggyőződése viszont az, hogy a jelenleginél "sokkal rosszabb" anyagi helyzetben zárja 2018-at.Nagy londoni gazdaságkutató házak legutóbbi előrejelzései a borúlátó válaszadókat látszanak igazolni. A neves londoni közgazdasági egyetem, a London School of Economics gazdaságkutató intézete (Centre for Economic Performance, CEP) új tanulmányában kimutatta, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert - népszavazás váratlan piaci és reálgazdasági sokkja, főleg a font hirtelen gyengülése a referendum utáni egy évben, 2017 júniusáig 1,7 százalékpontnyi halmozott inflációs gyorsulást eredményezett ahhoz az inflációs ütemhez képest, amely e sokk nélkül ugyanezen időszakban várható lett volna.A ház szakértőinek kalkulációja szerint az ebből eredő negatív reálbérhatás egyenértékű azzal, mintha az átlagos brit alkalmazott éves fizetése 448 fonttal (157 ezer forinttal) csökkent volna. A CEP számításai szerint ez majdnem egy teljes munkahét - pontosan 4,4 munkanap - átlagos bérezésének elveszítésével ér fel minden egyes alkalmazott esetében.A Resolution Foundation nevű, elsősorban a kis- és közepes jövedelmű fogyasztók életszínvonal-folyamatainak kutatására szakosodott független londoni gazdaságelemző intézet új tanulmányában kimutatta, hogy 2017-ben a heti brit alkalmazotti átlagkereset még mindig 15 fonttal (5300 forinttal) elmaradt a globális pénzügyi válság előtt mért legutóbbi csúcsszinttől. A cég várakozása szerint 2025-ig nem is valószínű annak a bérszintnek az újbóli elérése.A Resolution Foundation prognózisa a tavalyi visszaesés után 2018-ra bérstagnálást valószínűsít, de megállapítja, hogy az idei év így is rosszabb lesz bérnövekedési szempontból, mint a pénzügyi válság előtti három évtized minden egyes éve.A YouGov közvélemény-kutató csoport hétfőn ismertetett vizsgálata szerint a relatív többség, 41 százalék biztosnak érzi saját állását. Az átlagon belül 13 százalék "nagyon biztosnak", 28 százalék "meglehetősen biztosnak" nevezte munkahelyi helyzetét, és csak 12 százalék mondta azt, hogy bizonytalannak tartja foglalkoztatásának idei kilátásait.A kormányzati munka megítélésére vonatkozó kérdésre 51 százalék válaszolt úgy, hogy elégedetlen Theresa May miniszterelnök tevékenységével, és csak 37 százalék ítélte jónak a kormányfő munkáját. A válaszadók 60 százaléka szerint a konzervatív párti kormány "rosszul" teljesít a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalásokon.