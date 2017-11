Pocsék hangulatban vannak a britek a Brexit miatt

Novemberben 2 ponttal, -12 pontra csökkent a GfK fogyasztói bizalmi indexe, ami 2016 júliusa óta a leggyengébb teljesítmény, és alulmúlja a Reuters által megkérdezett közgazdászok várakozását is. Az elemzők ugyan számítottak a visszaesésre, de ennél kisebb mértékű csökkenést prognosztizáltak.A lakosságot kedvezőtlenül érintheti, hogy a Bank of England szeptemberben a válság óta először megemelte a kamatot, ami a hitelfelvételi költségek növekedéséhez vezethet, miközbenA jelzáloghitelek kamata már emelkedett is, ami a lakáspiac növekedési ütemének további lassulásához vezethet. Novemberben 2,5%-os árnövekedést mértek a lakáspiacon, ami fele a Brexit-szavazás előtti időszakban látottnak.A GfK-éhoz Hasonló folyamatokat mutat az Lloyds Bank felmérése, amely szerint az üzleti bizalom is csökkent, és a Brexit óta nem látott alacsony szintre esett. A magasabb infláció főként az angol font leértékelődésével függ össze, ami nyomasztja a lakosságot, ugyanakkor az exportőrök profitálhatnak a gyengébb árfolyamból, ráadásul az eurózóna növekvő kereslete is élénkíti a brit kivitelt. Ez azonban aligha nyugtatja meg a cégeket, ugyanis az árak emelkedése rájuk is hatással van, ráadásul a legtöbb cégetA kormány az idei GDP-növekedési előrejelzését ebben a hónapban 1,5%-ra csökkentette az eddigi 2%-ról, jövőre pedig 1,4%-os bővülésre számítanak, ami 0,2%-ponttal alacsonyabb a korábbi prognózishoz képest. Elemzők azt gondolják, hogy nem lenne meglepő, ha a brit gazdaság ennél is szerényebb mértékben növekedne a Brexit-tárgyalások miatti bizonytalanság közepette.