Pokolba küldte a Brexit elvakult pártolóit az EU elnöke

Kíváncsi vagyok, hogy milyen különleges helyet tartogat a pokol azok számára, akik anélkül kampányoltak a Brexit mellett, hogy bármiféle tervük lett volna ennek biztonságos kivitelezésére.

Ezzel együtt fontos jelzés Tusktól az is, hogy feladta már annak reményét, hogy a britek valahogy mégis az EU-ban maradnak.

Leo Varadkar ír miniszterelnökkel tárgyalt ma délelőtt Donald Tusk, az európai állam- és kormányfők tanácsának elnöke és ezt követően intézett rendkívül éles kirohanást a Brexit elvakult pártolói irányába. A Reuters szerint úgy fogalmazott:A mai egyeztetésen bizonyára szóba került a Brexit-megállapodás északír-ír tartalékmegoldása, amelynek módosítását igyekezne elérni a brit kormány, de az írek ezt nem engedik hiteles és megnyugtató alternatív megoldás hiányában és így az EU többi tagállama egységesen felsorakozott mögé Tusk támogatásával. Holnap az EU elnöke Theresa May brit kormányfővel is egyeztet és reményének adott hangot, hogy valamiféle kiutat tud majd vázolni May neki.Szerinte ez azért nem fog megtörténni, mert mind May, mind pedig az ellenzék vezére, Jeremy Corbyn Brexit-párti és így most már azon kell dolgozni, hogy rendezett módon történjen meg a kilépés, ne pedig megállapodás nélkül zuhanjon ki az ország az EU-ból.