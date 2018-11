Pontot tehetnek a Brexit végére a holnapi EU-csúcson

Az ülés reggeli megnyitását követően a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament (EP) elnökével egyeztetnek.Ezután munkaülés kezdődik a Brexit után bennmaradó tagországok állam- illetve kormányfőinek részvételével. Theresa May brit miniszterelnök délelőtt 11 órakor csatlakozik a huszonhetekhez, és várhatóan aláírják a két dokumentumot.A találkozó a hivatalos tervek szerint dél körül véget ér, minthogy több uniós vezető, köztük Angela Merkel német kancellár is nyilvánvalóvá tette, hogy már nem kíván tárgyalni, csak aláírni a kész egyezményt. Sajtóhírek szerint éppen ezért ebédet sem rendeltek az Európai Tanácsba.Ezt a menetrendet boríthatja a spanyol miniszterelnök, aki péntek este megerősítette, hogy nem fogja aláírni a szerződést, ha a tervezet nem tartalmazza, hogy a Spanyolország déli csücskén fekvő, de brit fennhatóságú Gibraltár jövőjéről közvetlen brit-spanyol tárgyalásokon kell dönteni.Mindkét dokumentum kész az aláírásra, az egyetlen fennálló vitás pont Gibraltár kérdése, de sem Brüsszel, sem London nem akarja újranyitni az egyeztetést. Egyes uniós tisztségviselők értetlenségüket fejezték ki, és kiemelték, hogy Madrid egyedül van az ügyben. Több szakember szerint a valódi magyarázata Sánchez bejelentésének, hogy december elején választások lesznek Andalúziában, és ettől pártja népszerűségének növekedését várja.Az ügyet jelenleg kétoldalúan próbálják rendezni, de egy illetékes szerint olyan megoldás is elképzelhető, hogy jóváhagynak egy külön nyilatkozatot Gibraltárról.A spanyol nem szavazat jogi értelemben nem akasztaná meg az Egyesült Királyság kiválásának folyamatát, azonban megbontaná a huszonhetek eddig megőrzött egységét, a jövőbeli kapcsolatrendszerre vonatkozóan pedig végül minden tagországnak vétójoga lesz.A kiválási megállapodásról majd még a brit parlamentnek is szavaznia kell, ennek kimenetele viszont közel sem egyértelmű, sőt az elutasítás tűnik valószínűbbnek.Előzmények: