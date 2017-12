Pozitív az euróövezet növekedésével kapcsolatban az EKB

Az EKB kormányzótanácsának kamatdöntő ülése után Frankfurtban csütörtök délután tartott sajtótájékoztatóján Draghi elmondta, hogy az euróövezet gazdasága idén 2,4 százalékkal, jövőre pedig 2,3 százalékkal növekedhet. A 2019-es évre 1,9 százalékos, a 2020-asra pedig 1,7 százalékos gazdasági növekedést várnak. A szeptemberi prognózishoz képest az idei növekedés mértékét 0,3 százalékponttal, a jövő évit 0,5 százalékponttal, a 2019-est pedig 0,2 százalékponttal emelték meg az EKB elemzői.Annak reményében, hogy a gazdasági növekedés gyorsulása felpörgeti az inflációt, az EKB kissé emelte jövő évi inflációs előrejelzését. Idén, 1,5 százalékkal, jövőre 1,4 százalékkal, 2019-ben 1,5 százalékkal, 2020-ban pedig 1,7 százalékkal emelkedhetnek a fogyasztói árak. A szeptemberi előrejelzéshez képest 0,2 százalékponttal emelték meg a jövőre várható infláció mértékét, a többit nem változtatták meg.Az EKB árstabilitásnak azt tekinti, amikor az éves harmonizált fogyasztóiár-index középtávon 2 százalék alatt, de ahhoz közeli értéken van. A mostani előrejelzés szerint ezt az inflációs célszámot a következő években sem sikerül elérni.A sajtótájékoztatón Draghi kijelentette, hogy az infláció továbbra is nyomott, még mindig nincsenek meggyőző jelei a fenntartható ütemű emelkedésnek, ezért továbbra is szükség van jelentős monetáris stimulusokra. Ugyanakkor hozzátette, a két hónappal ezelőttihez képest jobban bízik abban, hogy az inflációs célszám elérhető.A kormányzótanács csütörtökön változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00 százalékos kamatlábát, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25 százalékos, illetve mínusz 0,40 százalékos szintjét. A testület arra számít, hogy az irányadó kamatok tartósan, a nettó eszközvásárlások horizontjánál jóval tovább a mostani szinteken maradnak.A kormányzótanács megerősítette, hogy szándékában áll havi 30 milliárd eurós keretösszeggel az eszközvásárlási programot januártól 2018. szeptember végéig folytatni, illetve szükség esetén ennél is tovább, legalább addig, amíg az inflációs pályának az EKB inflációs céljával összhangban álló, tartós korrekcióját nem tapasztalja.