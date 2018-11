Probléma az infláció Magyarországon, az MNB-nek hamarosan lépnie kell

Ezért Török szerint a Magyar Nemzeti Banknak hamarosan lépnie kéne, hiszen már elértük az inflációs célt, méghozzá tartósan, minden más (például a maginflációval való takarózás) csak kommunikációs trükk.

Török Zoltán a Raiffeisen Bank negyedik negyedéves gazdasági előrejelzésének ismertetése kapcsán megrendezett sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar gazdaság túl van ciklikus csúcsán (több más térséghez hasonlóan), épp ezért fokozatos lassulás várható, amit a jövő héten érkező harmadik negyedéves GDP-adat is megerősít majd.Egyelőre azonban nem kell drasztikus lassulásra felkészülni, még 2019-ben is 3,5% körül alakulhat az éves GDP-növekedés, 2020-ban viszont már jóval közelebb kerülhetünk a 2%-hoz.Török szerint a lakossági fogyasztás folyamatos gyors növekedése hajthatja továbbra is a gazdaságot, az elmúlt időszakban tapasztalt beruházási boom enyhülése viszont fékező hatású lesz. A szakértő külön kiemelte az építőipar idei nagyon erős dinamikáját, ami egyértelműen fenntarthatatlan, így rövid időn belül jelentős lassulásra kell felkészülni. Ez nem azt jelenti, hogy hamarosan negatív lesz a szektor növekedési hozzájárulása, ugyanakkor olyan magas pozitív GDP-növekedési hozzájárulást se fogunk már látni, mint a közelmúltban.Ezen felül a kormány prociklikus politikájának visszafogása, illetve a Magyar Nemzeti Bank monetáris stimulusának fokozatos leépítése (nem tartható már fenn a rendkívül alacsony kamatkörnyezet) szintén a lassabb növekedési pálya irányába mutat. Épp úgy, mint a külső környezet kevésbé támogatóvá válása: a világkereskedelem bővülési ütemének lassulása, illetve az euróövezet gyengélkedése egyaránt lefelé húzhatja majd a magyar gazdaságot.A tény, hogy már ötödik hónapja 3% felett áll az éves mutató, már önmagában jelzésértékű,Azt ugyanakkor leszögezte, hogy további emelkedésre sincs nagyon tér, nagyrészt az olajár várható csökkenése, vagy legalábbis az árszint stabilizálódása miatt. A következő hónapban kicsit csökkenhet az éves inflációs mutató értéke, vagyis eltávolodhatunk a közel hatéves csúcstól., ahonnan tovább gyorsulhat, hiszen a mélyben jelentkező tényezők az árnyomás erősödése irányába mutatnak. A mezőgazdasági, ipari és építőipari árak gyors növekedése, illetve a bérek dinamikus emelkedése mind hajtani fogja felfelé az árakat.Ennek megfelelően követnünk kellene a régiós és az amerikai folyamatokat, vagyis el kéne kezdeni a kamatkörnyezet normalizálását. Első lépésként likviditásszűkítő lépéseket jelenthet be a jegybank, akár már decemberben (ekkor érkezik majd az új inflációs jelentés is, szóval jó alkalom lenne az irányváltásra), a jövő év vége felé pedig már a kamatfolyosó is módosulhat, vagyis elkezdődhet a tényleges szigorítás.A szekértő ennek függvényében nem várja, hogy az elmúlt hónapokban kialakult 320-325-ös euró-forint árfolyamtól a közeljövőben tartósan eltérjünk, a kurzus ebben a sávban, inkább az alsó részében ingadozhat.