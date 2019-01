Pusztító háborúval fenyegetőzik a világ legnagyobb hadserege - mi lesz a vége?

Költségvetés, szárazföld, levegő

Költségvetés

Élőerő

Mielőtt a hadsereg felszerelésének és számosságának adataiban elmerülnénk, célszerű megjegyezni, hogy a Kínai Köztársaság, vagyis Tajvan hadseregének fenntartására a Global Firepowernél elérhető legfrissebb adatok szerint 10,7 milliárd dollárt költött egy év alatt, míg a Kínai Népköztársaság ennek több mint tízszeresét, 151 milliárd dollárt. Érdemes megjegyezni, hogy míg Peking a '90-es évek óta minden évben egyre többet költ az ország hadseregére, Tajvan katonai kiadásai inkább csökkenő tendenciát mutatnak.

Fotó: Shutterstock

Szárazföldi harcjárművek

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg a világ legnagyobb aktív élőerővel rendelkező hadereje, körülbelül 2,1 millió katona teljesít szolgálatot, akiket szükség esetén még 510 ezer tartalékossal is ki tud egészíteni a kínai kommunista kormány. Tajvan ezzel szemben 257 ezer aktív katonát tud állítani, akik mellé még 1,7 millió tartalékost is mozgósítani tudnak, összesen így a Kuomintang utódállama 2,25 millió katonával tudja megvédeni szigetét. Fontos megjegyezni, hogy míg a kínai kormány vélhetően nem tudná hatalmas területéről mind a 2,6 millió katonáját ráküldeni Tajvanra, a védekező kvázi-szigetország hadseregének jelentős részét be tudná vetni területének védelmében. Sokat számít persze az is, hogy egy ilyen, potenciális kvázi-polgárháborúban milyen morállal mennek harcolni a katonák, előfordulhat az is, hogy az otthonukat védő tajvaniak egy emberként állnak majd a függetlenségük ügye mögött és sokáig ellenállnak a kontinentális hadseregnek, de az is, hogy a kezdeti extrém túlerő gondolata már a hadviselés elején demoralizálja majd a katonákat.A tajvani katonák egyébként felszerelésüket tekintve aligha nevezhetők elmaradottnak a népköztársaság hadseregével szemben: többnyire modern, amerikai kézifegyvereket és kiegészítőket használnak, illetve ezek helyileg gyártott változatait, származékait.

Fotó: Shutterstock

Légierő

Tajvan szépen fel van szerelve szárazföldi harcjárművekkel; több mint 2000 harckocsijuk és 4300 egyéb páncélozott harcjárművük van, mellé még közel 500 önjáró löveget és 1100 vontatott löveget is fel tudnak vonultatni. Ezzel szemben a Kínai Népköztársaság 7700 tankot, 9000 egyéb páncélozott harcjárművet, 2000 önjáró tüzérségi eszközt, 6000 vontatott löveget és 2000 rakétaindítót tud bevetni.A páncélos haderőt vizsgálva elmondható, hogy egyik fél sincs a legkorszerűbb fegyverekkel felszerelve, hiszen a tajvaniak többnyire 70-es, 80-as évekbeli, amerikai M60-as harckocsikat és ezek modernizált, helyi változatait, illetve M113-as páncélozott szállító harcjárműveket használnak, míg a kínaiak többnyire helyileg összerakott és felturbózott T-72-es származékokat rendszeresítettek, melyek mellé modernebb, saját fejlesztésű páncélozott szállítókat tudnak bevetni. Mindkét oldal rendelkezik ráadásul jelentősebb számú kétéltű harcjárművel is.

Fotó: Shutterstock

A két kínai hadsereg közti konfliktusban jelentős szerepet venne ki a légierő és bár a Népi Felszabadító Hadsereg légiereje jelentősen több, sok esetben korszerűbb repülőgéppel (kifejezetten korszerűnek számít például a Senjang FC-31-es vagy a Csengdu J-20-as) van ellátva, Tajvan nagyon komoly lég- és rakétavédelmi kapacitást épített ki, melynek részét képezik többek közt amerikai Patriot védelmi rendszerek is, melynek PAC-3-asra fejlesztését megkezdte a kvázi-szigetállam. Emellé ráadásul Phalanx AI-vezérelt védelmi rendszerekkel is ellátná Tajvan rejtett, részben földalatti légi támaszpontjait.A GFP adatai szerint egyébként szállító- és gyakorlógépekkel együtt a kommunista Kínának 3000 repülője és 1000 helikoptere lehet, míg Tajvannak 850, illetve 340.