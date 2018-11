Putyin: az ukránok provokáltak minket és máris hadiállapotot vezettek be

Kis incidens (történt) a Fekete-tengeren, és hadiállapotot vezettek be. Ezt nyilvánvalóan az elnökválasztás küszöbén tették. Ez abszolút nyilvánvaló tény

Ami a Fekete-tengeren történt incidenst illeti, az egy provokáció, nyilvánvalóan. Provokáció, amelyet a hivatalban lévő hatalom, gondolom a hivatalban lévő elnök szervezett meg a jövő év márciusi ukrajnai elnökválasztás küszöbén

Akkor lényegében háború volt, és nem vezettek be semmilyen hadiállapotot

Ez a kiélezésre irányuló játék, ez egy országon belüli nem tiszta játék, amelynek célja a politikai ellenfelek elnyomása

A konferencián azt hangsúlyozta Putyin:Felhívta a figyelmet arra, hogy, és esély van arra, hogy ne kerüljön be a megmérettetés második fordulójába, "ezért valamit tenni kell a helyzet kiélezése érdekében, és áthághatatlan akadályokat létrehozni (a jelenlegi államfő) vetélytársai számára, elsősorban az ellenzék köréből".- fogalmazott Putyin.Az orosz elnök szerint a vasárnapi konfliktus nem volt több határincidensnél. Emlékeztetett rá, hogy, amikor "a Krím az Oroszországhoz való csatlakozás mellett döntött (Moszkvában így nevezik a félsziget elcsatolását), vagy később, amikor fellángolt a konfliktus Ukrajna délkeleti részén", és a kormányerők tankokat, nehéztüzérséget és légierőt vetettek be.- mondta.Putyin felidézte, hogy szeptemberben ukrán katonai vízi járművek egy raja áthaladt a Kercsi-szoroson az Azovi-tengerbe. Akkor maradéktalanul minden megállapodást és az orosz határőrök követeléseit is végrehajtották, a vasárnapi incidens során viszont az ukrán hajók nem válaszoltak a határőrszolgálat kéréseire.Az orosz elnök úgy vélekedett, hogyamely szerinte ürügyként szolgált a hadiállapot bevezetéséhez. Szavai szerint ennek semmi köze sem volt az Oroszország és Ukrajna közötti viszony rendezésére irányuló kísérletekhez.- fogalmazott Putyin.Az elnök szerint az orosz területi vizekre behatoló, és a felszólításokra nem válaszoló ukrán hajóköteléket feltartóztató orosz határőrök katonai kötelességüket teljesítették, országuk területi épségének védelmében. Kiemelte, hogy az ukrán járművek olyan orosz területi vizekre hatoltak be, amelyek a Krím elcsatolása előtt is Oroszországhoz tartoztak. Hozzátette, hogy a Kercsi hídhoz közeledő határsértők akkor sem válaszoltak, amikor felajánlották a horgonyvetés és a révkalauz igénybe vételének lehetőségét. Megjegyezte, hogy a "különleges műveletet" az ukrán biztonsági szolgálat munkatársai irányították.amely szerinte az egyetlen exportcikke, és hogy Kijev képes mindent megúszni. Meglátása szerint az ukrán elittel szembeni engedékenység "nagyon rövidlátó politika", amely "ellazítja" azt.Kifejezte meggyőződését, hogy a Kijev politikája keltette "hab levonul, lecsökken, és az ukrán nép valamikor meghozza értékelését a jelenlegi vezetésről, ugyanúgy, ahogy a georgiai nép értékelte (Miheil) Szaakasvili (volt georgiai elnök) tevékenységét.Kifejezte reményét, hogy a G20-csoport hét végi argentínai csúcstalálkozóján módja lesz találkozni amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal, hogy tárgyaljon vele az Oroszországgal szembeni kereskedelmi korlátozásokról. Trump kedden kijelentette: az amerikai nemzetbiztonsági tanács kercsi incidensről elkészítendő jelentése fényében dönt arról, hogy találkozik-e Putyinnal. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy Oroszország nyitott az Egyesült Államokkal való együttműködésre.