Putyin és Macron is fenntartaná az atomalkut

Az orosz elnöki hivatal beszámolója szerint a francia részről kezdeményezett telefonbeszélgetés során Macron tájékoztatta Putyint washingtoni látogatásáról, különös tekintettel az annak során az iráni atomalkuról folytatott tárgyalásairól."Oroszország és Franciaország elnöke a cselekvési terv fenntartása és maradéktalan végrehajtása mellett foglalt állást" - áll a közleményben.A Kreml tájékoztatás szerint a felek "a nemzetközi és a kétoldalú napirend más aktuális kérdéseit" is megvitatták.Macron Washingtonban bejelentette, hogy Párizs szerint egy új, az eddiginél kiterjedtebb megállapodást kell kidolgozni az iráni nukleáris programról, amely rendelkezne Teherán ballisztikus rakétaprogramjáról és a térségbeli helyzet stabilizálásáról is.Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) öt állandó tagja és Németország, illetve Irán 2015 júliusában állapodott meg a Teherán atomprogramját szabályozó átfogó közös cselekvési tervről. A megállapodás előírja az Irán ellen a BT, az Egyesült Államok és az Európai Unió által bevezetett szankciók feloldását, cserébe azért, hogy Teherán korlátozza és nemzetközi ellenőrzés alá helyezi nukleáris programját. Az alku 2016 januárjában lépett a megvalósítás szakaszába.Donald Trump amerikai elnök többször is kilátásba helyezte a megállapodás felbontását, mert érvelése szerint az nem akadályozza meg, csupán elodázza annak lehetőségét, hogy Irán nukleáris fegyvert fejlesszen ki. Washington április végén közölte, hogy Párizzsal, Berlinnel és Londonnal haladást ért el az iráni nukleáris alku korrekciójáról, de a végleges megoldást még nem sikerült megtalálni. Teherán a maga részéről több alkalommal is leszögezte, hogy a megállapodás nem lehet felülvizsgálat tárgya, és annak felmondása esetén szimmetrikus intézkedéseket fog hozni.