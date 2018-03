Putyin figyelmeztette a világot - Újabb rakétatesztet hajtott végre Oroszország

Az oroszok legújabb, Szarmat típusú interkontinentális ballisztikus rakétájának ez volt a második tesztje, az első tavaly decemberben történt; a rakétát az észak-oroszországi Pleszeckről indították. Az orosz védelmi minisztérium Twitter-oldalán videót is nyilvánosságra hozott a rakétakísérletről.Az orosz hadsereg a folyékony üzemanyagú Szarmattal akarja felváltani a világ legnagyobb hadászati rakétáját, az R-36M típusjelű (SS-18 Satan) rakétákat, amelyeknek a szolgálati ideje a végéhez közeledik.Vlagyimir Putyin orosz elnök március eleji évértékelő beszédében elmondta, hogy Oroszország megkezdte a Szarmat típusú nehéz interkontinentális ballisztikus (ICBM) rakéta tesztelését, amely atomtöltettel is felszerelhető, bármilyen védelmi rendszeren áthatol és a világ bármely pontját képes elérni.Az újabb rakétateszt időzítése feltehetően nem véletlen, az utóbbi hetekben ugyanis eléggé elmérgesedett a viszony Oroszország és a nyugati nagyhatalmak között, elsősorban a mérgezéses Szkripal-ügy miatt.Bár alig egy hete jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, hogy 2022-re a GDP 3%-a alá csökkentik a hadikiadásokat, hiszen Putyin elmondása szerint javítani szeretné a kapcsolatot az Egyesült Államokkal és Európával, a Szarmat rakéta újabb tesztjéről közzétett videó elég erős üzenetértékkel bír.