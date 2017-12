Putyin hatalmas bejelentést tett

Bizonyára senkit sem lep meg Putyin bejelentése, korábban azonban hivatalosan nem közölte, hogy újra elindul a választásokon.

Putyinnak egy korábbi felnőtt filmes hölggyel, Elena Berkovával, az orosz Paris Hiltonként emlegetett Kszenyija Szobcsakkal, valamint Jekatyerina Gordon énekesnővel kell "megküzdenie" a választásokon.A kihívóknak azonban túl sok esélyük nincs, főképp, hogy Kszenyija Szobcsak apja, Szentpétervár első demokratikusan megválasztott polgármestere Putyinnal jó kapcsolatot ápolt, így nem mondható túl hiteles kihívónak.

Putyin a közvélemény-kutatások szerint toronymagasan vezet, az emberek négyötöde rá szavazna. Ezért a március 18-ai választásokon óriási győzelmet arathat.

Putyin Borisz Jelcin elnök 1999-es lemondása óta irányítja az országot államfőként vagy miniszterelnökként. Az oroszok nagy örömére ez várhatóan jövőre sem fog megváltozni.Putyin 2000 és 2008 között Oroszország elnöke volt, 2008 májusától pedig az ország kormányfője. A 2012-es elnökválasztáson fölényes győzelmet aratott, jelenleg a harmadik ciklusa tart, és minden bizonnyal negyedikre is visszatér a Kremlbe. Az ne tévesszen meg senkit, hogy Putyin felváltva elnök vagy kormányfő: mindig az a pozíció az erősebb, amelyiket betölti, és ő irányítja az országot.Putyinra úgy tekintenek Oroszországban, mint egy erős vezetőre, aki visszaállította az ország globális helyzetét a szíriai polgárháborúba való beavatkozással és a Krím-félsziget Oroszországhoz csatolásával. Kritikusai azonban a korrupciót és a Krím-félsziget jogtalan elcsatolását hozzák fel, valamint azt, hogy Putyin autoriter rezsimet épít.Elnöksége alatt Oroszország a korrupciós és a demokrácia minőségét vizsgáló nemzetközi felmérésekben egyaránt lejtőre került. A Transparency International szerint az egyik legnagyobb a korrupciós érzékelés az országban, az Economist Intelligence Unit és a Freedom House indexei szerint pedig folyamatosan szorul vissza a demokrácia.Már korábban az orosz korrupciós ügyeket citálta, és Putyin pártját bűnözőnek, tolvajnak nevezte. Végül azonban őt találták bűnösnek sikkasztásban, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, így ezért nem indulhat a hatályos törvények értelmében. Sokak szerint a per lényege az volt, hogy ne szállhasson ringbe Putyin ellen. Alekszej Navalnij azóta is szervez tüntetéseket, demonstrációkat Putyin ellen, ezeket azonban rendre igyekszik megakadályozni a kormányzat.