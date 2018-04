Putyin: kaotikus a helyzet Trump mai fenyegetése után

Oroszország azzal jön, hogy lelő minden és bármilyen típusú rakétát. Készüljön! Menni fognak (a rekéták), remekek, újak és okosak! Nem lehettek szövetségesei egy Gázzal Gyilkoló Állatnak, aki a saját népét öli, és még élvezi is!

Tényleg félelmetes, amikor az ember megérti, hogy milyen kezekbe kerül a világtörténelem legnagyobb katonai arzenálja.

Putyin szavai szerint Moszkva kész a külföldi partnerekkel való építő jellegű, a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmánya által vezérelt párbeszédre. Mint mondta,maradéktalanul be fogja tartani nemzetközi kötelezettségeit.Amint külön cikkben megírtuk: ma Donald Trump amerikai elnök egy Twitter-üzenetben azt üzente Oroszországnak, hogy készüljön, mert rakétákat fog kilövetni Szíriára a kelet-gútai Dúmát ért állítólagos rakétatámadás miatt. Szíriai ellenzéki szervezetek állítása szerint Damaszkusz erői szombaton vegyi fegyvert vetettek be a városban. Az állítólagos incidens következtében- írta Trump Bassár el-Aszad elnökre utalva, aki a szíriai belháborúban Oroszország támogatását élvezi.Trump a jelek szerint ezzel arra reagált, hogy Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök március 13-ánha azok orosz katonák életét veszélyeztetnék. Az amerikai elnök nem sokkal a szerdai harcias üzenetét követően békülékenyebb hangnemre váltott: gazdasági segítséget ajánlott Oroszországnak, és a "fegyverkezési verseny" lezárását szorgalmazta.Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az üzenetekkel kapcsolatban azt mondta, hogyHangot adott meggyőződésének, hogy a legfontosabb dolog nem ártani a nemzetközi kapcsolatoknak.Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőháza külügyi bizottságának elnöke egy Facebook-bejegyzésben Trumpot bírálva többek között azt írta:Viktor Poznyihir altábornagy, az orosz fegyveres erők vezérkara műveleti főosztályának helyettes vezetője szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján azt állította, hogy a dúmai állítólagos vegyifegyver-támadás kamerára vett jeleneteit a Fehérsisakosok elnevezésű mentőalakulat "rendezte meg" a kelet-gútai "humanitárius művelet" során immár sokadszor. Hangot adott reményének, hogy ilyesmi utoljára történhetett meg, ésA tábornok szerintElmondta, hogy orosz katonák a helyszínen kapcsolatba léptek a szíriai Vörös Félhold és a kelet-gútai humanitárius műveleteket koordináló ENSZ-irodával, de azoknak nem volt tudomásuk ilyen adatokról. Poznyihir meghívta a WHO képviselőit Kelet-Gútába, hogy azok a helyszínen tájékozódhassanak. Közölte, hogy az orosz fél szavatolni fogja biztonságukat.