Putyin szerint minden rakétavédelmen áthatolnak a fegyvereik

Minden egyes fegyverrendszer, amelyről ma (csütörtökön) beszéltem, könnyen kitér a rakétavédelmi rendszerek elől, és elkerüli őket

Biztosítjuk az amerikai népet, hogy teljesen felkészültünk

Vlagyimir Putyin az NBC tudósítójának, Megyn Kellynek adott interjúban beszélt erről azután, hogy csütörtöki évértékelő beszédében újfajta hadászati fegyverek kifejlesztését jelentette be, válaszul arra, hogy az Egyesült Államok egyoldalúan kilépett a rakétavédelmi rendszerekről szóló, 1972-es ABM-szerződésből. Putyin a többi között a radarok számára láthatatlan atommeghajtású manőverező robotrepülőgép, nagy hatótávolságú, Kinzsal (Tőr) nevű hiperszonikus rakéta, továbbá egy új, Szarmat típusú nehéz interkontinentális ballisztikus (ICBM) rakéta, illetve atomtöltettel is felszerelhető nagy hatótávolságú mélyvízi drón kifejlesztéséről beszélt.Az NBC felhívja a figyelmet arra, hogy szakértők szkeptikusan fogadták Putyin bejelentését, mert beszéde közben nem mutatták be valós tesztet ICBM-fegyverrel. Putyin kitérő választ adott arra a konkrét kérdésre, hogy Oroszország sikeres kísérletet hajtott-e végre atomhajtású ballisztikus interkontinentális rakétával?- mondta Putyin. Hozzátette, hogy egyesek közülük még "finomhangolásra és kidolgozásra" várnak, mások pedig már a hadsereg rendelkezésére állnak, és készek a bevetésre."A kísérletek mindegyike sikeres volt, csak ezek fegyverrendszerek a készültség bizonyos szakaszában vannak. Egy közülük már hadrendbe van állítva, a hadsereg rendelkezésére áll" - mondta Putyin az interjúban, amelyből az NBC csütörtökön egyelőre csak részleteket közölt.Az NBC újságírója azt firtatta, hogy a parlament két háza és az orosz politikai élet meghatározó személyiségei előtt elmondott évértékelő beszéde tekinthető hidegháborús csatakiáltásnak, illetve fegyverkezési verseny folyik-e az Egyesült Államok és Oroszország között?"Az én meglátásom szerint azok, akik a hidegháború kezdetéről beszélnek, valójában nem elemzők, ők propagandával foglalkoznak." - mondta Putyin, akinek szavai csak angol fordításban hallhatók.Az orosz elnök rámutatott arra, hogy együttműködést ajánlott az Egyesült Államoknak rakétavédelmi rendszerek közös fejlesztéséről, de ezt elutasították, ezért Oroszország legjobb érdekeit szolgálva kellett cselekednie."A nagyhatalmaknak - ahelyett, hogy fenyegetéseket kreálnak egymásnak -, közös erőfeszítéseket kell tenniük a terrorizmussal szembeni védelemre" - mondta Putyin.Dana White, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője szerint a Pentagont nem érte meglepetésként Putyin bejelentése. White rámutatott, hogy Moszkva régóta fejleszti ezeket a fegyvereket, így az Egyesült Államok már számolt velük.- tette hozzá a szóvivő.Az amerikai külügyi tárca ugyanakkor azzal vádolta meg az orosz vezetést, hogy olyan atomfegyverek fejlesztésébe kezdett, amelyekkel megsérti a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről (INF) megkötött szerződés rendelkezéseit.