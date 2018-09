Reagáltak a 150 ezres minimálbérre

A Világgazdaság tegnap azt írta , hogy a bérminimum jövőre 202 ezer forintra, míg a minimálbér 150 ezer forintra emelkedik. A bérminimum jelenleg 180 500 forint, vagyis itt 11,9%-os emelés valósulhat meg, ha igazak az információk, míg a minimálbér most bruttó 138 ezer forint, vagyis ebben az esetben 8,7%-os emelés következhet be.A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma (VKF) a Magyar Idők szerint október 9-én ül össze, ám ekkor is csak érintőlegesen kerülhet napirendre a minimálbérek kérdése, a tárgyalások pedig akár december elejéig is eltarthatnak.Az érdekképviseleteknek sincs információjuk arról, hogy a kormány bármilyen javaslattal készülne a tárgyalásokra. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége korábban azt közölte, nem tartják reálisnak a két számjegyű minimálbér- és garantált béremelést.