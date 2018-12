Rekord: valósággal kifosztották a magyarok a boltokat

Decemberben összesen 1200 milliárd forint körül alakul a bolti értékesítés, ami azt jelenti, hogy az év utolsó hónapjában a lakosság nagyjából 10 százalékkal hagyott több pénzt az üzletek pénztáraiban tavaly decemberhez képest

Rekordot ér el idén a kiskereskedelem, egész évben csúcson volt a lakossági fogyasztás. Becslésünk szerint idén meghaladja a hat százalékot a kiskereskedelem növekedési üteme, ekkora volumenbővülésre korábban nem volt példa. A családok jövedelmi helyzetének erőteljes javulását jól tükrözi, hogy folyó áron számolva a vásárlók 2018-ban összességében körülbelül nyolc százalékkal költöttek többet napi fogyasztási és tartós cikkekre, vagyis a volumennövekedést éppúgy ki tudták gazdálkodni, ahogy a három százalék körül alakuló inflációt

A lap felhívta a figyelmet arra is, hogy változatlanul élénk a lakossági fogyasztás dinamikája a két ünnep között, főként az élelmiszer-alapanyagokat, italokat kínáló áruházláncoknál, ahol már a szilveszter jegyében folynak a bevásárlások. Az egész évben tapasztalt ütemes bővüléshez hasonlóan azonban a tartós fogyasztási cikkek piaca is élénk maradt karácsony után is: sokan szereznek be ezekben a napokban a karácsonyra kapott pénzből iparcikkeket, ajándéktárgyakat, nagyobb értékű műszaki eszközöket. Nincsenek kevesen azok sem, akik az ajándékok cseréje miatt keresik fel az árusítóhelyeket.A rutinos vásárlók már előre felkészültek a mostani időszakra, hiszen karácsony után jellemzően megkezdődik a különféle használati eszközök, szezonális árucikkek készleten maradt darabjainak kiárusítása, ilyenkor kedvezményes áron lehet hozzájutni a drágább termékekhez is.Az internetes áruházak sem tétlenkednek az év végén: miután az ünnepi eladások java már lezajlott, több web¬üzlet később beváltható kuponokat, akciós csomagokat, illetve ugyancsak leértékelt szezonális termékeket kínál a vásárlóknak, fenntartva a már november óta rendkívüli mértékben gyarapodó eladási forgalmat az e-kereskedelemben - hívta fel a figyelmet a lap.- mondta a Magyar Időknek az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.Vámos György rámutatott: a növekedés volumenben, vagyis az eladott áruk mennyiségét tekintve 6-7 százalék között alakul ebben a hónapban, míg értékben - folyó áron számolva - elérhetjük a 10 százalékos bővülést is, ami nagyon jelentős fejlődést mutat úgy a piac, mint a családok jövedelmi helyzete szempontjából.A főtitkár kifejtette: eddig az első tíz hónap értékesítési adatait ismertette a statisztikai hivatal, azonban a szövetségnek valamennyi kereskedelmi cég azt jelezte, nagyon jelentős eladásokat bonyolítanak az év végi szezonban, az ünnepi forgalom felülmúlja az előzetes várakozásokat is.- mondta Vámos György.Az OKSZ főtitkára beszélt arról is, hogy az uniós átlagot messze meghaladva a teljes magyarországi kiskereskedelem a tavaly mért 10 465 milliárd forintos, illetve a 2016-ban produkált 9600 milliárdos forgalom után ebben az évben várhatóan 11 500 milliárd forintos értékesítést ér el.