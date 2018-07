Rémálom válhat valósággá, ha a britek megállapodás nélkül zuhannak ki az EU-ból

A megállapodás nélküli kilépés egyszerűen nem opció. Egy ilyen forgatókönyv súlyos károkat okozna a brit és az EU-s autóiparnak.

Múlt hét csütörtökön jelentette be Michel Barnier, az Európai Unió vezető tárgyalója, hogy elfogadhatatlannak tartja Theresa May miniszterelnök és a brit fél korábbi javaslatát, miszerint az Egyesült Királyság papíron kilépne ugyan a vámunióból, de a valóságban a közös uniós szabálykönyv alapján történő vámolás és egyéb megoldások alkalmazásával lényegében benn is maradna. May ezzel nagy bajba került, hiszen politikailag gyakorlatilag két tűz közé került.Mivel most úgy tűnik, hogy patthelyzet alakult ki, ezzel pedig megnőtt a veszélye annak, hogy a szigetország jövő március 29-én megállapodás nélkül esnek ki az EU-ból, a brit vállalati vezetők egyre jobban sürgetik a döntéshozókat, hogy a felek találjanak valami megoldást a problémára. Mike Hawes, a brit autóipari szövetség vezetője komoly aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság nyolc hónap múlva abban a helyzetben találhatja magát, hogy - a WTO szabályai alapján - 10%-os vám terheli majd az EU-való kereskedelmét.- fogalmazott Hawes.Az autóipar mintegy 850 ezer embernek ad munkát az Egyesült Királyságban, összességében pedig egy több mint 100 milliárd dolláros ágazatról van szó. Az európai és globális ellátási láncokba való szoros integráltság miatt kulcsfontosságú kérdés, hogy mi lesz a két fél gazdasági kapcsolataival. A világ legnagyobb autógyártói, köztük a Toyota, a BMW és a Ford egyaránt sürgetik a brit vezetést, hogy biztosítsák az iparág számára a zavartalan működést a kilépést követően is.Ezt azonban könnyebb mondani, mint megvalósítani. Theresa May pártjának csak az északír Demokratikus Unionista Párt (DUP) képviselőivel együtt van meg biztosra egy jövőbeli Brexit-megállapodás megszavazásához szükséges parlamenti többsége, a DUP viszont semmilyen olyan megállapodásba nem menne bele, amelynek értelmében "kemény" határ jönne létre Írország és az Egyesült Királyság között (vagyis vám- és útlevél-ellenőrzést vezetnének be). Másik oldalon viszont a miniszterelnöknek a Brexit-párti képviselők (és szavazók) akaratát is érvényesítenie kell, vagyis a bevándorlás korlátozása érdekében vissza kell állítania a határellenőrzést, az EU-s szabályok azonban lehetetlenné teszik, hogy mindezt a közös piacban (és ezzel a vámunióban) való bennmaradás mellett megtegyék. A feloldhatatlannak tűnő ellentétek miatt napról napra nő egy brit kormányválság, illetve annak kockázata, hogy valóra válik a brit autóipar (és sok más gazdasági szereplő) rémálma, azaz végül megállapodás nélkül esnek ki a britek az EU-ból.(Reuters)