Ritkaságszámba menő hét bő esztendő

Az okokról sokszor és sokat vitatkoznak a közgazdászok, azonban tény, hogyA fellendülő időszakokat időről-időre megtorpanások, vagy súlyosabb esetben mélyebb recessziók követik. A változékonyság különösen jellemző a feltörekvő gazdaságokban. A nemzetközi szakirodalomban leggyakrabban négy tényezőt szokás kiemelni, melyek a növekedés ciklikusságát okozhatják. Az első és talán legjelentősebb ok az aggregált kereslet változékonysága, amit döntően a munkaerőpiac ciklikus pozíciója határoz meg. Emellett a technológiaváltások is hatnak az üzleti ciklusok alakulására. Egy új, általános célú technológia megjelenése (2017-es Növekedési jelentésben részletesen foglalkoztunk vele) érdemben meghatározhatja egy időszak gazdasági aktivitását, mint ahogy az az ipari forradalmakat követően meg is történt. Ezen kívül a pénzügyi rendszert, illetve a bankrendszert jellemző általános ciklikusság is érdemi befolyással bírhat a növekedési szakaszokra. Végezetül a politikai döntések miatt kialakuló ciklusokat is fontos megemlíteni.A ciklusok általánosnak tekinthetők a fejlett és a fejlődő gazdaságokban, a piacgazdaságokban és tervgazdaságokban egyaránt megfigyelhetők. A múlt század 40-es 50-es éveitől a nemzeti számlarendszer kialakítása révén egyre pontosabban tudták mérni a statisztikai hivatalok egy-egy gazdaság aggregált teljesítményét, így a gazdasági ciklusok vizsgálata is lehetővé vált. A növekedési ciklusok fontos információval szolgálnak a gazdasági konjunktúra hosszáról, várható jóléti hatásáról egyaránt.Az elmúlt háromnegyed évszázadban a hazai adatok szerint a már említett okok mellett egy-egy konjunkturális időszaknak többször külső (pl. háborúk), vagy épp sajátos belső okok is véget vetettek. Ez utóbbiak közül hosszú évtizedek óta fennálló magyar sajátosság volt, hogy egy-egy felívelő szakaszt a makropénzügyi egyensúly megbomlása jellemzett, így a növekedési periódusnak az időről-időre bekövetkező túladósodás és az ezzel járó kiigazítások egyben a végét is jelentették.

Növekedési időszakok Magyarországon

a háború utáni újjáépülés időszaka (1947-1955),

az erőltetett iparosítás korszakai (1957-1964 és 1966-1969),

az "új gazdasági mechanizmus" hatásainak időszaka (1971-75),

a rendszerváltást közvetlen megelőző évek (1986-88),

valamint az 1997 és 2006 közötti időszak.

Növekedés és felzárkózás

Növekedés, felzárkózás és egyensúly eddig sosem tapasztalt háromszöge

A növekedési időszakok hossza 3 és 10 év között szóródott az elmúlt 70 évben, többsége a tervgazdaság időszakára esett. Mintegy 7 évet kellett várni a rendszerváltás utáni első valódi, piacgazdasági alapokon létrejött növekedési szakaszra. Az 1997-ben kezdődött növekedési szakaszt kezdetben a foglalkoztatás emelkedése, az élénk FDI beáramlás és termelési hatékonyság javulása jellemezte. Ezt követően (2002-től) azonban egyre inkább fenntarthatatlan eladósodáson alapult a növekedés folytatódása. A világgazdasági válság időszakában - a megelőző súlyos eladósodás következményeként - Magyarország rendkívül sérülékeny helyzetbe került, ennek következében az újabb növekedési periódusra újabb 7 évet kellett várni. A jelenlegi 2013-tól számítható növekedési periódus immár hetedik éve tart és minden számítás szerint folytatódik a következő években is.A tervgazdasági időszak első felében a fejlett gazdaságokhoz való felzárkózás igénye háttérbe került, a nyugati országok gyors fejlődése tabu témának számított a gazdaságpolitikában. Sőt, a marxista gazdaságideológiából kiindulva az akkori vezetés hitt abban, hogy a szocialista tervgazdaság egy magasabb szintű termelékenységi rendszert képvisel, így pár év múlva szükségszerűen meg fogja haladni a magyar és a KGST blokk fejlettsége Nyugat-Európáét. Ugyan 1955-ig bezárólag átlagosan csaknem 8 százalékos volt a GDP növekedés, mégsem sikerült felzárkóznunk: Ausztria - számos nyugat-európai országgal egyetemben - hasznosítva a Marshall segély forrásait ennél is nagyobb növekedést tudott elérni (Ausztria a Marshall-segélyek 5 százalékát kapta meg).Az 1957-től 1964-ig tartó időszak bár számszakilag felzárkózást eredményezett, azonban az időszak végére is csak 56 százalékra sikerült felzárkózni. A szocializmus időszaka az erős ígéretekkel szemben tehát nem tudta közelebb hozni az országot a nyugati életszínvonalhoz, sőt.A fejlett nyugati országokhoz való felzárkózás igénye indította el a rendszerváltást, így hazai politikai és gazdasági közbeszédben időről-időre felmerült a konvergencia igénye és lehetősége.Magyarország Ausztriához viszonyított fejlettsége - jelentős változékonyság mellett - jellemzően 40 és 70 százalék között ingadozott az elmúlt hetven évben. A rendszerváltáskor 54 százalékon állt a magyar relatív fejlettség és egészen 2018-ig bezárólag nem tudta újra elérni ezt a szintet.1998 után 6 olyan év következett, amikor fejlettségünk közeledett Ausztriához. Ezt követően 10 éven keresztül ismét nem regisztrálhattunk érdemi felzárkózást. A 2013-tól induló növekedési ciklus során hazánk egy főre jutó kibocsátása átlagosan 3,5 százalékkal nőtt, miközben a hasonló osztrák adat az 1 százalékot sem érte el. Így a periódus alatt összességében 2018-igA magyar lakosság a 2008-as válság utáni években saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy súlyos árat kell fizetnie, ha a növekedés eladósodás árán történik meg. Nincs ez másképp az államháztartás esetében sem.A 2010-ben hivatalba lépő kormány feladata nagyon komplex volt: úgy kellett növekedési/felzárkózási pályára állítani a gazdaságot, hogy közben külföldi tartozásaink is csökkenjenek. Erre a 2. világháborút követően eddig egyetlen egyszer sem volt példa, ígyA gyenge növekedést mutató eurozóna konjunktúra mellett tudott átlagosan 3,5 százalékkal növekedni a hazai egy főre eső GDP, ami pont annak tudatában szép teljesítmény, hogy közben a legfőbb felvevőpiacaink visszafogott teljesítményt mutattak. A belső keresleti tételeknek (fogyasztás, beruházás) köszönhetően megindult hazánk felzárkózása, hiszen az osztrák gazdasággal szemben 2 százalékpont feletti növekedési többletet sikerült elérnünk az időszak során.a folyó fizetési mérleg egyenlege érdemi fordulatot követően tartós többletet mutat, a költségvetés elsődleges egyenlege 2012 óta pozitív tartományban alakul, a külső tartozásokat pedig több mint 45 százalékponttal sikerült csökkenteni így a nettó külső adósságunk historikus mélypontjára süllyedt.

Előretekintve a munkaerőpiac klasszikus tartalékainak érdemi szűkülése, valamint a romló külső környezet következtében, csakAz intézkedések végrehajtása biztosíthatja az idén hetedik évébe lépő gyors növekedési periódus meghosszabbítását, valamint Ausztria fejlettségének 80-90 százalékos elérését és ennek eredményeként a közepes fejlettségi csapdából való kikerülést.