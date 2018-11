Robban a fogyasztás - Kiderült, mire költjük a pénzünket

Mi várható?

Összességében úgy látszik, hogy a növekvő jövedelmek az elmúlt években támogatták, hogy a lakossági fogyasztás emelkedjen, a háztartások többet tudnak fogyasztani élelmiszerből, növelik a közlekedésre és egyéb szolgáltatásokra fordított összeget is. Mindeközben javul a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság is, az itt látható szerkezetátalakulás pedig arra vall, hogy a lakosság egyre nagyobb része képes megvásárolni a drágább, modernebb eszközöket.Előretekintve azonban valószínűsíthető, hogy véget ér a hazai bérrobbanás, a keresetek készámjegyű növekedése megszakadhat, és miután az infláció is felpörgött, így a reálkeresetek lassabban fognak nőni, mint tavaly vagy idén. A növekedés lassulása a legfrissebb kiskereskedelmi adatokon már látszik. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a kifejezetten gyors fogyasztásbővülés időszakát is magunk mögött hagyjuk, és a most látottnál lassabb növekedésre lehet számítani.A képet azonban némileg átírhatja, ha életbe lépnek olyan adóváltozások, amelyek emelik a rendelkezésre álló jövedelmet, csökken a megtakarítási ráta vagy emelkedik a lakosság eladósodási hajlandósága. Ezek a tényezők ugyanis támogathatják a fogyasztás növekedését a következő időszakban is.