Rombolásra számítanak: elbarikádozták egész Párizst

Péntek este mintegy húsz ultrajobboldali szélsőségest megelőzés céljából őrizetbe vett az ügyészség, miután az államrend megdöntésére buzdítottak - mondta Nicole Belloubet igazságügyi miniszter a BFM hírtelevízióban. "El akarjuk kerülni az erőszakot és az összecsapásokat" - hangsúlyozta a tárcavezető.A francia fővárosban a nagyobb áruházak, üzletek, éttermek, múzeumok és turistalátványosságok nem nyitnak ki szombaton, a kirakatokat elbarikádozták, színházi előadások, sportrendezvények, koncertek maradnak el.A francia belügyi szervek attól tartanak, hogy szélsőségesek és radikális tüntetők özönlik el szombaton Párizst, hogy szándékosan összetűzzenek a rendőrökkel és középületek rongáljanak meg. A belügyminisztérium 89 ezer biztonságit mozgósít Franciaország-szerte, Párizsban 8 ezer rendőr lesz készenlétben, és az utcákra vezénylik a csendőrség tucatnyi páncélozott járművét is.A Champs-Élysées sugárút közelében az Elysée-palotával, valamint az Opéra, a Madeleine, a Bastille és a République tér is azon övezetek között szerepel a rendőrség szerint, ahol rombolásra lehet számítani. A prefektúra közzétett egy térképet, amelyen a radikális sárgamellényesek feltételezett útvonalai és akcióhelyei láthatók a különböző felhívások alapján, ugyanis a tüntetésről hivatalos bejelentés nem érkezett a hatóságokhoz. A rendőrség a környékbeli üzleteket és vendéglátóhelyeket a létesítmények védelmére és minden olyan tárgy elrakására kérte, amelyet a feldühödött tüntetők "fegyverként" használhatnak a rendőrökkel szemben. A legrizikósabb helyszíneken a gépkocsi-tulajdonosokat szórólapokon a járművek biztonságos helyre szállítására ösztönözték.A belső kerületekben szombaton korlátozzák a gépjárműforgalmat, mintegy 36 metrómegállót lezárnak, és ötven buszjárat kerülő útvonalon közlekedik.Nyolc észak-franciaországi településen gyülekezési tilalmat rendeltek el, és a dél-franciaországi Montaubanban is betiltották a tüntetéseket, miután pénteken három házi készítésű bombát és nyolc Molotov-koktélt foglaltak le egy úttorlasznál tiltakozó sárgamellényes csoporttól.A sárgamellényes mozgalom egyik elindítója, Éric Drouet - aki ellen eljárást indított az ügyészség, miután egy élő televíziós vitaműsorban az elnöki hivatal elfoglalására buzdította társait - péntek este felhívást tett közzé, amelyben inkább a párizsi körgyűrűn forgalomlassító tüntetésre szólít fel.A magukat mérsékeltnek mondó sárgamellényesek delegációját péntek este fogadta Édouard Philippe miniszterelnök."A kormányfő meghallgatott minket, és azt ígérte, továbbítja a követeléseinket a köztársasági elnöknek. Most már csak Emmanuel Macronra várunk. Remélem, úgy fog beszélni Franciaország népéhez, mint egy apa, szeretettel és tisztelettel, és határozott döntéseket hoz" - mondta a találkozó után Christophe Chalencon, a mozgalom egyik szóvivője.A másfél éve egy nagyszabású reformprogrammal megválasztott, és már a tüntetések előtt is népszerűtlen elnök "tisztában van a helyzettel, és nem akar olajat önteni a tűzre, ezért nem kíván szombat előtt beszélni" - mondta pénteken Richard Ferrand, a nemzetgyűlés elnöke.A köztársasági elnök péntek este a Párizshoz közeli Nogent-sur-Marne-ban azoknál a csendőröknél járt, akik szombaton a Champs-Élysées-n fognak szolgálatot teljesíteni, és szembenézni a legradikálisabb tüntetőkkel.A hatóságok pénteken egész nap nyugalomra intettek, miután a múlt szombati párizsi zavargásokat követően a francia kormány - eleget téve a sárgamellényes mozgalom legfőbb követelésének - bejelentette, hogy eltörli az üzemanyagadó jövőre tervezett emelését, és életszínvonal-megőrző intézkedésekkel helyettesíti azt, de a tüntetők ezt már kevésnek tartják, és egyre több szociális jellegű követelést támasztanak, valamint Emmanuel Macron távozását is követelik.Egy friss felmérés szerint a november 17. óta tüntető sárgamellényesek támogatottsága az elmúlt napokban valamelyest csökkent, de a franciák kétharmada még mindig szimpatizál a szociális mozgalommal.