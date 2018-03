Romlik a hangulat Európában - Meredeken esik egy fontos gazdasági mutató

Úgy tűnik, hogy a tavalyi, illetve az idén januári elképesztő tempó után hirtelen fékezni kezdett az euróövezeti gazdaság, legalábbis ez olvasható ki az IHS Markit gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexeinek (bmi) márciusi értékeiből. Egyelőre a német és a francia mutatók előzetes értéke ismert, mivel azonban az övezet két legnagyobb gazdaságáról van szó, ezért nyugodtan kiértékelhetők az egész térség vonatkozásában.A legnagyobb esést a feldolgozóipari bmi-kben tapasztalhattuk: a francia mutató értéke 55,9 pontról 53,6 pontra, a németé 60,6 pontról 58,4 pontra csökkent. A Reuters konszenzusa alapján az elemzők számítottak a feldolgozóipari aktivitás lassulására, azonban ennél kisebb esést vártak.

A szolgáltatói szektor aktivitása szintén alacsonyabb fokozatba kapcsolat, igaz, a lassulás mértéke nem volt olyan jelentős, mint a feldolgozóipar esetében. A német szolgáltatói bmi értéke 55,3 pontról 54,2 pontra, a franciáé 57,4 pontról 56,8 pontra esett.

A romló német és francia kilátások miatt az összesített eurózónás kompozit bmi értéke több mint egyéves mélypontra esett.

Bár a Markit bmi-mutatók egyre messzebb kerülnek januári, többéves csúcsaiktól, temetni azért nem kell az euróövezeti gazdaságot, hiszen a jóval 50 pont feletti indexek továbbra is dinamikus bővülésre utalnak. Az már tavaly év végén is nyilvánvaló volt, hogy a bmi-k értékében (is) tapasztalt ciklikus fellendülésnek közel van már a teteje, hiszen például a német feldolgozóipari index olyan magasságokba emelkedett, ami már rövid távon is tarthatatlan volt. A lassulás tehát egyértelműen látszik, a mutatók azonban még így is erős konjunktúráról árulkodnak.Chris Williamson, a Markit vezető közgazdásza szerint az első negyedéves eurózónás GDP-növekedés még így is dinamikus (0,7%-0,8% körüli) lesz, azt azonban ő is elismeri, hogy az üzleti aktivitás lassulása az elmúlt két hónapban meglehetősen drámai mértékű volt. Indokként rövid kommentárjában a rossz időjárás mellett az erősödő eurót, illetve a kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmeket is megemlítette.