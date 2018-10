Roskadozik Kína a kereskedelmi háború súlya alatt, évtizedes mélypont közelében a jüan

Egyre több jel utal arra, hogy a kínai gazdaságnak nagyon is fáj az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború. Ezt jól bizonyítja, hogy idén több mint 25%-ot esett a vezető kínai tőzsdeindex, miközben az idei harmadik negyedévben a válság óta nem látott ütemre lassult a GDP-bővülés dinamikája. A GDP-adat pikantériája az volt, hogy még a hivatalos várakozásokhoz képest is 0,1 százalékponttal gyengébb lett a növekedési szám, ami alapesetben nem lenne mérvadó eltérés, hiszen ennek a statisztikának a megbízhatóságát erős kételyek övezik. Ugyanakkor a problémák szimbolikus elismeréseként fogható fel, hogy a kínai pártvezetés a várakozásnál egy minimálisan nagyobb mértékű lassulást vallott be a friss adattal.Valószínűleg a vártnál gyengébb GDP-adat is közrejátszott abban, hogy a kínai kormány nemrég újabb részleteket jelentett be jövőre esedékes adócsökkentési csomagjáról, amivel nyilvánvalóan a kereskedelmi háború negatív következményeit kívánják ellensúlyozni. Egy hirtelen gazdasági lassulás ugyanis a túlhitelezett vállalati szektor és a pénzügyi rendszer szempontjából a lehető legrosszabb kimenetel lenne, aminek súlyos következményei lennének nemcsak Kínára, de az egész világgazdaságra nézve.Kína szenvedéséről tanúskodik a jüan gyengélkedése is. A helyi fizetőeszköz amerikai dollárral szembeni árfolyama az utóbbi napokban bő tízéves mélypont közelébe került. Jelenleg 6,94 felett jár a kurzus, legutóbb 2017 elején tartózkodott néhány napig 6,95 körül az árfolyam, azt megelőzőn pedig csak 2008 májusában.

A kínai jegybank minden nap meghatároz egy fixinget.

Ennek a fixingnek a +/- 2%-os sávjában ingadozhat az onshore árfolyam, amivel a kínai belső piacokon kereskednek.

Emellett létezik egy Hongkongban jegyzett, úgynevezett offshore jüan árfolyam is, ami többnyire együtt mozog az onshore árfolyammal és a kínai jegybanki fixinggel, de különleges piaci helyzetekben adódhatnak kisebb kilengések.

A fenti ábra az úgynevezett onshore jüan dollárral szembeni árfolyamát mutatja. A kínai árfolyamrendszer három pilléren nyugszik:Amikor az offshore jüan árfolyama meghaladja a hivatalos fixinget, illetve a belföldi árfolyamot, az általában arra utal, hogy a piaci szereplők a kínai deviza gyengülésére spekulálnak a hongkongi tőzsdén. Szélsőséges esetben a kínai központi bank az állami bankok révén csökkenti az offshore jüanlikviditást, ami az árfolyam erősödéséhez vezet, kihúzva ezzel a spekulánsok lába alól a talajt. Erre láthattunk jó példát 2015, illetve 2016 végén is, amikor a kínai fizetőeszköz jelentős leértékelődési nyomás alá került. Egyelőre ugyan nincs szó túlzott (gyengülésre játszó) spekulációról, azonban a tény, hogy az elmúlt fél évben több mint 10%-ot veszített értékből a jüan a dollárral szemben, növeli a spekuláció erősödésének kockázatát, hiszen úgy tűnhet, hogy a kínai jegybank kezdi elveszíteni a kontrollt az árfolyam stabilitása felett.

Persze nem szabad elfelejteni, hogy a jüan leértékelődése egyfajta kompetitív leértékelést is jelezhetne, hiszen a kínai vezetés ezzel is megpróbálhatná az amerikai vámok miatt elvesztett export-versenyképességét visszanyerni. Kína természetesen tagadja, hogy erről lenne szó. Még ha némi gyengülés kívánatos is lehet a számukra, ilyen gyors leértékelődés könnyen növekvő tőkekivonást válthat ki a lakosság részéről, ami csak tetézné a problémáikat, így joggal feltételezhetjük, hogy a kínai vezetés nem nézi nyugodt szemmel a jelenlegi piaci folyamatokat. Ezt bizonyíthatja az is, hogy a tavalyi növekedés után idén már mintegy 90 milliárd dollárral csökkent az ország devizatartaléka, amit valószínűleg a jüan árfolyamának támogatása érdekében égethetett el a jegybank (legalábbis ennek az összegnek egy jelentős részét),

A kínai gazdaság fundamentumai erősek, a gazdaság eladósodottsági helyzete alapvetően stabil, a pénzügyi kockázatok általánosságban véve kontroll alatt vannak, ezen tényezők pedig támogatni fogják, hogy a jüan árfolyama alapvetően stabil maradjon.

Nem akarunk találgatásokba bocsátkozni, de az "alapvetően stabil", illetve a pénzügyi kockázatok "általánosságban véve kontroll alatt vannak" nem annyira megnyugtató szavak. Kicsit erősnek tűnik az a kijelentés is, miszerint a kínai gazdaság fundamentumai egészségesek, elég csak a vállalati szektor magas adósságállományára, a pénzügyi rendszer átláthatatlanságára (árnyékbankrendszer), a túlzott hitelezésre, illetve az ingatlanpiaci buborékra (vagy ahhoz közeli állapotra) gondolni.

Bár vezetői kínai döntéshozók folyamatosan hangsúlyozzák, hogy kontroll alatt tartják a gazdaság lassulását, illetve az ezzel járó pénzügyi stabilitási kockázatokat, egyre több jel utal arra, hogy a kereskedelmi háborúval súlyosbított helyzetben recseg ropog a gazdaság. Mivel a következő időszakban nem várható az Egyesült Államokkal szembeni konfliktus enyhülése, érdemes lesz nagyon figyelni Kína gyengélkedésére utaló jelekre, hiszen az ázsiai nagyhatalom megroppanása az egész világgazdaságot magával ránthatná.

Az egyre feszültebb piaci hangulat is szerepet játszhatott abban, hogy mai megszólalásában a kínai jegybank alelnöke kijelentette: intézkedéseket tesznek a jüan árfolyamának stabilizálása érdekében. Pan Gongsheng a Reuters beszámolója szerint a következő szavakkal igyekezett megnyugtatni azokat a piaci szereplőket, akik a kínai gazdaság roskadozása, illetve a jüan további jelentős gyengülésétől tartanak:A jegybank alelnöke egyúttal figyelmeztette a jüant shortolni akaró spekulánsokat is, hangsúlyozva, hogy néhány évvel ezelőtt volt már dolguk egymással, jól emlékeznek arra a piaci helyzetre, és most is készen állnak minden szükséges eszközt bevetni.