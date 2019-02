Rossz hír érkezett az eurózónából

Az euróövezeti gazdasági növekedés üteme a lassulás jeleit mutatja

Franciaországban szabályosan bezuhantak a várakozások, de az aktuális helyzet megítélése is nagyot romlott

A német gazdaság a recesszió felé halad

Februárban a vártnál nagyobb mértékben, több mint négy éve a legalacsonyabbra csökkent a német Sentix GmbH gazdaságkutató intézet euróövezeti befektetői hangulatindexe. Februárban mínusz 3,7 pontra csökkent az előző havi mínusz 1,5 pontról a várt mínusz 1,1 pont helyett a Sentix euróövezeti befektetői bizalmi indexe. Az index februárban már a hatodik egymást követő hónapja csökkent és 2014 novembere óta a legalacsonyabb értéket érte el. Negatív értékre tavaly decemberben fordult át az index, mínusz 0,3 ponton. A mutató mintegy 2800 pénzügyi befektető és gazdasági elemző hat hónapra előretekintő várakozásait számszerűsíti. Az index pozitív értéke optimista, negatív értéke pesszimista várakozást tükröz. Az index emelkedő értéke a tapasztalatok alapján pozitív, csökkenő értéke pedig negatív hatással van az euró árfolyamára. Az index összetevői közül az aktuális kondíciók megítélését számszerűsítő mutató februárban 10,8 pontra csökkent a januári 18,0 pontról. A kilátásokat számszerűsítő mutató viszont mínusz 17,3 pontra javult a januári mínusz 19,3 pontról. "A német gazdaság, az euróövezet gazdasági motorja, az utóbbi időkben veszíteni látszik lendületéből" - mutatott rá Manfred Huebner, a Sentix igazgatója.

Az ifo World Economic Survey (WES) felmérésében az eróövezet gazdasági hangulatindexe az első negyedévre mínusz 11,1 pontra csökkent a 2018 negyedik negyedévi 6,6 pontról. A mutató 2014 óta első alkalommal esett a zéró alá.A mutató összetevői közül az aktuális kondíciók és a kilátások megítélése is egyaránt romlott. Az aktuális helyzet megítélését számszerűsítő mutató 18,3 pontra csökkent 29,9 pontról, a kilátások megítélése mínusz 36,6 pontra mínusz 14,3 pontról.- foglalta össze a felmérés megállapításait Clemens Fuest, az ifo elnöke. A megkérdezett szakértők Franciaországban és Belgiumban korrigálták a legnagyobb mértékben lefelé várakozásaikat.- fogalmazott Clemens Fuest. Miközben Belgiumban szintén jelentősen romlott mind a kilátások, mind az aktuális helyzet megítélése, Olaszországban a kilátások megítélése már nem romlott tovább, bár az aktuális helyzetet az euróövezeten belül a legrosszabbnak ítélték meg a szakértők.A helyzet Németországban is tovább romlott, mind a kilátások, mind az aktuális kondíciók terén.- jegyezte meg Clemens Fuest. Az ifo szakértői a német export, a beruházások és a lakossági fogyasztás alakulását egyaránt borúsan ítélik meg.A mutatót az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) 1989 óta negyedévente állítja össze gazdasági szakértők megkérdezésével. Az első negyedévi euróövezeti hangulatindex 411 szakértő megkérdezésével készült januárban.