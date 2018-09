Rosszindulatú Oroszország magatartása az USA-val szemben

Pompeo "sajnálatosnak" minősítette ezt a tényt, mert - mint fogalmazott - "a világban vannak területek, amelyeken közösek az érdekeink". Ezek között említette a terrorizmus elleni küzdelmet. Fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy a két országnak csak az érdekei közösek, nem pedig az értékrendjük.A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnök is megpróbálta visszaszorítani "Oroszország rosszindulatú tevékenységét".Mike Pompeo az NBC televízió Találkozz a sajtóval című, szokásos vasárnapi politikai vitaműsorában megállapította, hogy Moszkva "nem volt segítőkész" sem Ukrajnában, sem Szíriában.A tárcavezető szólt arról is, hogy Washington Oroszországot is felelősnek tartaná, ha Bassár el-Aszad szíriai elnök vegyi fegyvert vetne be. Leszögezte, hogy amennyiben ez megtörténik, az Egyesült Államok azonnal vizsgálatot indít és felelősnek fog tartani mindenkit, aki megsérti a vegyi fegyverek tilalmáról szóló egyezményt.