Saját magát lövi lábon Trump az újabb vámokkal?

Az amerikai elnök hétvégi Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy péntektől 10 százalékról 25 százalékra emeli 200 milliárd dollár értékű kínai termék vámját, és kilátásba helyezte azt is, hogy "hamarosan" további 325 milliárd dollárnyi, jelenleg tehermentes kínai importra 25 százalékos vámot vet ki.Trump bejegyzése szerint "az Egyesült Államoknak fizetett" kínai vámok csekély hatást gyakoroltak a termékköltségekre, és e hatás is zömmel Kínát terheli.Az Oxford Economics hétfői helyzetértékelésében hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az amerikai vámokat végső soron az amerikai fogyasztók és az amerikai üzleti vállalkozások fizetik meg magasabb beszerzési költségek formájában. A ház szerint már vannak jelei annak is, hogy e vámok visszafogják az amerikai gazdaság teljesítményét.