Saját pártjából szólították fel Theresa Mayt

A kormányzati tisztséget nem viselő tory képviselők alkotta 1922 Bizottság - amely onnan kapta nevét, hogy az alapítók az 1922-es parlamenti választásokon kerültek be a londoni alsóházba - szerda este megvitatta és elvetette azt a javaslatot, amelynek kezdeményezői úgy módosították volna a pártszabályzatot, hogy még az év vége előtt ismét bizalmatlansági indítványt lehessen beterjeszteni May ellen.A kormányfő Brexit-politikájával rendkívül elégedetlen tory frakciótagok decemberben már kezdeményeztek egy bizalmi szavazást a miniszterelnök ellen, May azonban ezt megnyerte, és a pártszabályzat szerint hasonló bizalmatlansági indítványra tizenkét hónapon belül nincs lehetőség.Sir Graham Brady, az 1922 Bizottság elnöke a módosítást elvető szerda esti ülés után közölte: a testület kérte, hogy