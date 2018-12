Sarokba szorították Mayt, így kiderült: mikor dől el a Brexit-megállapodás sorsa

A vitasorozat és a szavazási folyamat újrakezdésének időpontját a brit kormányfő ezután jelentette be az alsóházban, amikor a múlt heti évzáró EU-csúcsról tájékoztatta a képviselőket.

May azóta és a mai felszólalásában is arra célzott, hogy még van lehetősége további uniós megnyugtatásokat, garanciákat szereznie arra, hogy az északír-ír vészhelyzeti megoldás tényleg csak átmeneti időre szólna, és ezzel is igyekszik azt sugallni, hogy meg akarja győzni a parlament többségét, hogy támogassák a megállapodást, mert különben anélkül fog kiesni Nagy-Britannia az EU-ból. A második Brexit-népszavazás ötletét May erőteljesen elutasítja, mert amellett érvel, hogy az még tovább mélyítené az ország megosztottságát.

Theresa May brit miniszterelnök hétfői bejelentése szerint a londoni alsóház a január 7-én kezdődő héten folytathatja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló vitát, és az utána következő héten szavazhat a megállapodásról.Az EU-val elért 585 oldalas kilépési megállapodásról a londoni alsóháznak az eredeti tervek szerint múlt kedden kellett volna szavaznia, de Theresa May 24 órával korábban - akkor még újabb időpont kitűzése nélkül - elhalasztotta a voksolást, azzal az indokkal, hogy súlyosak a nézeteltérések az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére kidolgozott mechanizmus ügyében, és emiatt reménytelen lett volna a Brexit-egyezmény elfogadtatása.Mivel csak a személye ellen indulna el egy ilyen, nem pedig az egész kormánya ellen, ezért esetleges sikere esetén sem lenne jogilag kötelező egy ilyen bizalmatlansági indítvány May ellen.(abban az esetben, ha nincs még meg a 2021-től életbe lépő kereskedelmi megállapodás a britek és az EU27 között). Márpedig a londoni parlament számos tagjának félelme éppen az, hogy Nagy-Britannia akár időkorlát nélkül "beleragad" az EU-val alkotott speciális vámmegállapodásba, kvázi a vámunióba., hogy tényleg nem akarják "beleragasztani" akár hosszú időre Nagy-Britanniát a speciális vámmegállapodás kereteibe, amelyből csak az EU27 engedélyével léphetnének ki.