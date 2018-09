Semmi meglepő, Trump elhozta a világbékét

Jó kapcsolatunk van. Ő kedvel engem, én kedvelem őt, kijövünk egymással. Ő meg akar állapodni, én is meg akarok állapodni.

Egy Twitter bejegyzés, és máris kitör a világbéke

Trump közölte: annak ellenére, hogy a Phenjan elleni amerikai szankciók továbbra is hatályban vannak, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető megállapodásra akar jutni kettőjük jó kapcsolata miatt.Leszögezte, hogy nem fog "határidős játékot" játszani az észak-koreai atommentesítésre vonatkozóan. "Nem játszunk ilyet. Nem számít, ha két évbe, három évbe vagy öt hónapba telik" az atommentesítés.Az amerikai külügyminiszter szerdán a CBS televíziónak adott interjúban azt mondta: lehetséges, hogy már októberben sor kerül egy újabb csúcstalálkozóra Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető között, de valószínűbbnek tartja, hogy inkább október után.Az Egyesült Államok és Észak-Korea vezetője június 12-én találkozott először egymással Szingapúrban. Bár a találkozón Kim Dzsong Un ígéretet tett arra, hogy dolgozni fog országa atomfegyver-mentesítésén, elemzők szerint kötelezettségvállalásai és tettei még messze elmaradnak "a teljes, ellenőrizhető és visszafordíthatatlan" leszereléstől, amelyet az Egyesült Államok követel Phenjantól."Ez el fog tartani egy ideig" - mondta Pompeo. "Trump elnök tisztában volt ezzel és tisztán látta ezt már a kezdetektől fogva" - tette hozzá.Donald Trump amerikai elnök New York-i sajtótájékoztatóján szerdán kijelentette, neki köszönhető, hogy elmaradt a szíriai Idlíb tartomány elleni offenzíva. Az amerikai elnök szerint egy Twitter-bejegyzése hatására hiúsult meg a támadás.Az ENSZ épületében tartott hosszas sajtótájékoztatóján az elnök kifejtette: nagyjából egy hónapja, egy politikai gyűlésen az egyik támogatója hozta fel Idlíb témáját. Trump szavai szerint a nő közölte vele, hogy az irániak, az oroszok és a szíriaiak körbevették a tartományt, meg fogják ölni a testvérét és több millió embert azért, hogy megsemmisítsenek 25-30 ezer terroristát.Trump azzal folytatta: addig nem hallott Idlíbről, de miután a New York Timesban is megtalálta a történetet, szeptember 4-én a Twitter mikroblogon figyelmeztette Oroszországot, Iránt és Szíriát, hogy "óriási humanitárius hibát követnének el, ha részt vennének ebben a potenciális tragédiában". Egyúttal utasította külügyminiszterét, Mike Pompeót és John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadót, hogy ne engedjék az offenzívát elindulni. Trump úgy fogalmazott, neki köszönhető, hogy a támadás elmaradt. Senki sem fogja ezt elismerni, de "az emberek tudják, és több szíriai köszönetet mondott" neki.Idlíb ügyében Vlagyimir Putyin orosz elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő szeptember 17-én Szocsiban, többórás tárgyalás után megállapodott egy demilitarizált ütközőövezetet létrehozásáról a kormánycsapatokat és a Damaszkusz ellen harcoló erőket elválasztó demarkációs vonal mentén. A megállapodás értelmében orosz és török katonák közösen járőröznek a kormánycsapatokat és a lázadókat elválasztó 15-20 kilométer hosszú zónában, amelyből kivonják a radikális ellenzék, egyebek között az Idlíb nagy részét ellenőrző Hajat Tahrír as-Sám (HTS) ernyőszervezetet vezető Dzsabhat Fatah es-Sám (korábbi nevén az an-Nuszra Front) iszlamista csoport fegyvereseit. Október 10-éig Erdogan javaslatára az övezetből ki kell vonni a nehézfegyvereket, a tankokat, a sorozatvetőket, az ágyúkat és az aknavetőket is.