Sikerült elkerülni a legrosszabbat Németországban, de így sem örülhetnek

A legrosszabbat megúszták, de azért nincs ok a hurráoptimizmusra

A legrosszabbat - vagyis egy német recessziót - azonban úgy tűnik, sikerült elkerülni. A német statisztikai hivatal közzétette a német gazdaság 2018-as évére vonatkozó főbb számait, amelyekből kiderült, hogy éves átlagban 1,5%-kal bővülhetett az ország GDP-je.

Az utóbbi hónapokban sok aggasztó gazdasági adat látott napvilágot Németországgal kapcsolatban. Az egymás után érkező konjunktúraadatok az üzleti környezet folyamatos romlásáról számoltak be - részben a kereskedelmi háborús feszültség negatív hatásai, részben pedig az autóipart érintő nehézségek miatt -, a váratlanul gyenge novemberi ipari termelési adat után pedig néhány elemző már azzal riogatott, hogy akár recesszióba is süllyedhetett az euróövezet legnagyobb gazdasága a tavalyi év végén. Hiszen a harmadik negyedévben negyedéves alapon visszaesett a német GDP, így még egy negyedéves csökkenés már technikai értelemben recessziót jelentett volna, ami nagyon rosszul vette volna ki magát az egy évvel ezelőtt még szárnyaló gazdaságban.

Ez jelentős, 1 százalékpontos lassulást jelent a 2017-es, hatéves csúcshoz képest, és egyben három éve a leglassabb ütem. De legalább recesszióról nem beszélhetünk.A Commerzbank már korábban is azt várta, hogy a kifejezetten gyenge adatok ellenére nem kell tartani német recessziótól, a mai közölt adatok alapján pedig úgy tűnik, igazuk lett. A bank szakértői szerint ebből az évesített átlagos statisztikából 0,3%-os negyedik negyedéves növekedés adódik, ami ugyan nem túl acélos, a harmadik negyedéves 0,2%-os zsugorodáshoz képest érdemi gyorsulást jelent. (A tényleges negyedik negyedéves adatot majd csak egy hónap múlva ismerjük meg.)

Úgy tűnik tehát, hogy bár megtépázta a német gazdaságot az autóiparon keresztül a szeptemberben hatályba lépett új emissziós szabályozásnak (WLTP) való megfelelés, illetve a világgazdaság lassulásán (elsősorban Kína) keresztüli külső kereslet visszaesés, a legrosszabbon túllehet az euróövezet gazdasági motorja, legalábbis az autóipari megrendelések megugrásából erre lehet következtetni. A Commerzbank alábbi ábráján látszik, hogy az autóipari megrendelések jelentős mértékben élénkültek (sárga vonal), amit hamarosan az autóipari termelés (fekete vonal) is követhet.

Nem kell azért túlzottan félteni őket

2018-ban egészen elképesztő, 1,7%-os GDP-arányos többlet jött össze a költségvetésben, amire - mióta adatok rendelkezésre állnak - még nem volt példa.

A statisztikai hivatal előzetes statisztikái arra is rávilágítottak, hogy a német építőipar (a beruházásokon keresztül) és a lakossági fogyasztás nagyon erős iramot diktál, támaszt adva ezzel a gazdaságnak., hiszen az elmúlt hónapok rámutattak arra, hogy Németország nagyon ki van téve a globális növekedést, illetve az autóipart érintő kockázatoknak, és nagyon rövid idő alatt kedvezőről kedvezőtlenné válhatnak a kilátások. A német gazdaság globális folyamatoknak való kitettsége - és a szoros kétoldali kereskedelmi kapcsolatok - miatt a német kilátások szempontjából nagyon sok múlik azon, hogy a kínai döntéshozóknak miképp sikerül a költségvetési és monetáris politikai intézkedéseik révén életet lehelni a világ második legnagyobb gazdaságába. Emellett természetesen a kereskedelmi háború feszültségek, így a kínai-amerikai tárgyalások alakulása is kritikus fontosságú lesz a németekre nézve. Egy átfogó megállapodás nagy megkönnyebbülést hozhatna a globális üzleti hangulatban, aminek jelentős exportfüggősége miattBár a külső környezet tavaly valóban kedvezőtlenül alakult Németország szempontjából, ráadásul egyedi tényezők is sújtották a gazdaságot, vannak azért még belső tartalékai az országnak.

A költségvetési helyzet javulásával párhuzamosan az államadósság is meredeken esett tavaly. Az előzetes adatok szerint 60,1%-ra csökkenhetett 2018-ban a bruttó GDP-arányos államadósság, ami éppen a maastrichti határérték felett van. Legutóbb 2002-ben volt ilyen alacsony ez az érték.

Mozgástér tehát bőven lenne költségvetési élénkítésére, a Nemzetközi Valutaalap pedig már többször is javasolta az utóbbi években a német kormánynak, hogy használja ki ezt a lehetőséget a gazdaság alapjainak erősítésére. Ezek közül kiemelt figyelmet kellene, hogy kapjanak az infrastrukturális fejlesztések, amelyeket az elmúlt években igencsak elhanyagolt a vezetés. Ez versenyképességi szempontból komoly hátrányt jelent Németország számára, ezért hosszú távon alapvető érdeke fűződik a beruházási ráta növeléséhez a kormánynak. A masszív költségvetési többlet és rendkívüli alacsony kamatok mellett erre alkalmasabb időpontot a jelenleginél aligha találhatnának.