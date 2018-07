Soha nem látott méreteket öltött a munkaerőhiány Magyarországon

Vidéken fokozódik a munkaerőhiány

Egyre több cég keres munkaerőt

Az adminisztrátor jellegű munkakörökben van a legnagyobb mozgás

Az értékesítési és az irodai munkák a legvonzóbbak

A Profession.hu adatai alapján a tavalyi második negyedévhez képest 17 százalékkal emelkedett a havi hirdetésszám, így az elmúlt negyedévben minden idők legtöbb új hirdetését adták fel a cégek online.Idén is a május volt a legerősebb 14 100 db feladott új hirdetéssel, ami összefüggésbe hozható a szezonra jellemző megnövekedett vendéglátó-, építőipari és irodai adminisztrációs munkaerőigénnyel.Bács-Kiskun megyében volt a legnagyobb a legkiemelkedőbb ugrás a hirdetések számában: 24 százalékkal több hirdetést adtak fel a profession.hu oldalain, mint tavaly ilyenkor. A legtöbb hirdetésben középiskolai végzettséget vártak el a munkáltatók (33%), míg egyetemi végzettség mindössze a cégek 3 százalékánál volt feltétel.A munkaerőt kereső cégek száma átlagosan 14 százalékkal növekedett az elmúlt évben. Amíg Budapesten most mérsékeltebb, mindössze 15 százalékos volt az emelkedés, addig megyei szinten kiemelkedő Baranya megye, ahol az előző év második negyedévéhez képest 20 százalékkal volt több hirdető, illetve Győr-Moson-Sopron megye ahol 14 százalékkal több cég keresett alkalmazottakat.Bács-Kiskun megyében, ahol a hirdetések számában volt a legnagyobb a kiugrás, elsősorban Fizikai munka (+34%), Gyártás termelés (+64%) valamint Szakmunka (+45%) kategóriákba kerestek munkaerőt. Budapesthez képest Heves megyében is nagyobb volt a változás, 21 százalékkal több állást hirdettek meg, itt is elsősorban Gyártás termelés (+74%), valamint Mérnök (+73%) kategóriákban.Hirdetés szinten ez a növekedés továbbra is 17%, tehát az új hirdetések továbbra sem egy-egy nagyobb cégtől érkeznek, hanem a hirdetők számának bővülése hozza magával a hirdetésszámok emelkedését. A második negyedévben, arányaiban az Adminisztráció (+42%), a Vendéglátás (+33%) és a Bank, biztosítás (+30%) kategóriák emelkedtek a legtöbbet. A feladott hirdetések számát tekintve azonban a Szakmunka (+23%), a Fizikai munka (+13%,) és az Adminisztráció (+42%) kategóriákban adták fel a legtöbb hirdetést. Stagnálást látni IT programozás (-5%), Marketing (+0%), Üzleti támogató központok (+2%), Oktatás (-1%) területeken feladott hirdetések esetében.A legkiemelkedőbb változás az Adminisztráció kategóriában volt megfigyelhető. A második negyedévben 42 százalékkal emelkedett a feladott hirdetések száma, ezen belül is a szakmai asszisztensek (+44%), az adminisztrátor, dokumentumkezelők (+48% hirdetés) és a személyi asszisztensek (+35%) iránt növekedett az igény. A kategóriára általánosan jellemző magas a jelentkezésszám miatt a megnövekedett kereslet azonban nem hozta magával a fizetések emelkedését, éppen ellenkezőleg, az adminisztráció területen a jelentkezők számára ajánlott bér tavalyhoz képest 4 százalékot csökkent, így most 195 000 Ft nettó bért lehet keresni ebben a szektorban. A végzettség ugyanakkor ezen a területen is fontos, középiskola végzettséggel 188 000 Ft a nettó ajánlott bér, főiskolai vagy egyetemi végzettséggel azonban 229 000 Ft-ot is lehet keresni.2018 második negyedévében is bolti eladó, pénztárost és betanított munkást keresett a legtöbb cég. Harmadik helyen az anyagmozgató, rakodó pozíciókra feladott hirdetések állnak, majd ezt követi a tavaly még harmadik helyen szereplő programozó, fejlesztő pozíciók. A legtöbb jelentkezés ezzel szemben a már korábban említett asszisztensi, adminisztrátori hirdetésekre érkezett. Őket szorosan követik a területi képviselők, a betanított munkára, majd az eladói munkára jelentkezők, ám ezekben a kategóriákban a kínálat dinamikája még mindig meghaladja a keresletet.Fizikai és szakmunka területen 11 százalékos volt a növekedés, ami a kereslettel párhuzamosan mozog, de még mindig kisebb a jelentkezések emelkedésének a száma, mint amilyen ütemben a meghirdetett állások száma növekszik. Szintén együtt mozog a kereslet és kínálat a Vendéglátás kategóriában, ahol 40 százalékkal több pályázat érkezett a hirdetésekre, mint tavaly ilyenkor, de ebben az esetben magasabb a jelentkezések növekedése, mint a hirdetéseké. IT programozás területen pozitív tendencia figyelhető meg, hiszen a jelentkezések 10 százalékkal növekedtek, amíg a feladott hirdetések száma tavalyhoz képest 5 százalékot csökkent.A munkaerőhiánnyal részletesen alábbi cikkünkben foglalkoztunk: