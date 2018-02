Soha nem látott szankciókat vet be Amerika Észak-Korea ellen

Az amerikai pénzügyminisztérium hamarosan újabb lépéseket tesz annak érdekében, hogy még jobban visszavágják az észak-koreaiak bevételeit és hozzáférésüket a fűtőanyaghoz, melyek nélkülözhetetlen az ország nukleáris programjához. A tervek szerint 56 hajózási társaságot és kereskedelmi vállalkozást céloznak a büntető intézkedések.Az amerikai kormány várakozása szerint a lépéseknek köszönhetően a Kim Dzsongun vezette állam tengeri tevékenysége látványosan csökkenhet, mely így a fűtőanyag-utánpótlás szállítására is hatással lesz. Az eddigi szankciókat Észak-Korea törvénytelen lehetőségekkel játszotta ki, most ezeknek a lehetőségeknek a lezárását tűzte ki célul a Fehér Ház.Összesen egy személyt, 27 vállalatot és 28 tengeri teherhajót sújtanak a büntető intézkedések.Olyan hajókról és vállalatokról van szó, amelyeket Washington információi szerint Észak-Koreában, Kínában, Szingapúrban, Tajvanon, Hongkongban, a Marshall-szigeteken, Tanzániában, Panamában, vagy a kelet-afrikai Comore-szigeteken jegyeztek be.